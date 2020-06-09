每個人都有一套屬於自己的理財方式，除了購買股票基金，也有人喜愛收藏黃金保值，或是直接選擇定存。日前就有網友透露，近日和一名30歲女性友人聊天，對方透露存款達83萬「贏很多女生」，讓他不禁錯愕直呼，「這是真的嗎？女生的標準有這麼低？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，最近和一名30歲女孩聊天，對方差4個月就滿31歲了，且透露自己存款有83萬，已經比很多同年紀的台灣女生多了，讓他不禁納悶「女生的標準有這麼低嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人答案一面倒「是…別懷疑」、「真的啊！一堆學貸跟家裡要養的，怎存？」、「別說女生了，贏很多家庭了」、「一堆阿宅30歲連50萬存款都拿不出來」、「不要說女生，應該也贏很多同年齡男生了，前5%有吧」、「也贏不少男生吧，這年紀有的才剛退伍工作還完學貸而已」、「真的！贏過90％的女生」、「保證平均以上，很多10萬都拿不出來，但一年出國好幾次」、「一堆30歲的連10萬都沒有」。

不過也有人認為，「小輸很多好嗎？」、「個人認為30歲及格是100（萬）」、「我妹27歲就100（萬）了，你看呢」、「30歲女生年薪百萬才算贏」。