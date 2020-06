新冠肺炎至今奪去了無數的人命,儘管台灣在這場公衛危機中,因為政府的嚴謹管控全身而退,但很多國家卻不這麼幸運。如今大家引頸期盼的便是研發出疫苗(vaccine),並且希望能有足夠的經費支援快篩(rapid test),先發制人,避免許多無症狀的患者傳播病毒,造成大規模的群聚感染。今天我們來看一下國外新聞如何報導這樣的狀況,以及有哪些值得學習的多益單字吧!

Antibody 抗體

We have expertise in antibody development and production as well as previous experience in designing diagnostic tests.

(我們在抗體研發和製作上擁有專業,而在設計診斷檢驗上也有過往的經驗支持。)

● expertise (n.) 專業

expertise是不可數名詞,指的是在某領域的專業知識能力。expert則是它的變化,同樣是名詞,但是指的是「人」的名詞,也就是「專家」,是可數名詞。前者為較抽象的名詞不可數,後者則是具體的名詞可數。

● diagnostic (adj.) 診斷的

這個形容詞單字是從diagnose動詞演變而來,有診斷的意思,用法為be diagnosed with,主詞多用人,with後面加上被診斷出來的疾病;而be diagnosed as,主詞可用人的身體狀態,後面同樣加上疾病。

She was diagnosed with diabetes.

(她被診斷出患有糖尿病。)

Her condition was diagnosed as a type of blood disorder.

(她的狀況被診斷出為某種血液疾病。)

diagnosis則是不規則名詞變化,也就是不加上「-s/es」的規則變化,但是並不代表它沒有規則性,只是不屬於「-s/es」的變化罷了。通常字尾「-sis」的名詞,複數變化是「-ses」,常見單字如crisis-crises、analysis-analyses等。

Rapid test 快篩

The project now acutely seeks additional funding and partners for the

development of the rapid test.

(這個專案如今積極地尋求額外的金援和夥伴來研發快篩。)

● acutely (adj.) 劇烈地、強烈地

這個副詞來自於acute,除了有極度的意思外,在醫學上面有急性的意思,可和chronic來做比較。前者是在短時間產生很嚴重後果的痛苦,而後者則是長期的一種痛苦,中文通常翻成慢性的。

● additional (adj.) 額外的

additional來自於大家耳熟能詳的單字add,add是加上的意思,名詞變化 addition為字尾「-tion」的名詞變化,再加上「-al」就是形容詞變化。in addition/in addition to則是常見的介系詞片語,也是多益常見單字,意思是「除此之外」。前者可單獨存在,後者則需要連接受詞、名詞或動名詞。

The virus spread quickly. In addition, it has serious consequences.

In addition to spreading quickly, the virus has serious consequences.

(病毒傳播得非常快速,也因此它將造成嚴重的後果。)

大家可以比較一下兩個的句型差異度,未來不論在口語或是寫作上皆可輪流替換兩種表達方式,不用新的字彙卻巧妙增加文章的可看性。

Domestic needs 國內需求

In addition to responding to domestic needs, they could be sold internationally.

(除了要回應國內的需求之外,它們還必須被販賣到國際間。)

● respond (v.) 回應

這個動詞是回應的意思,由例句中可看到其介系詞要用to,同樣是介系詞加名詞/動名詞的用法,後面的domestic needs則是名詞片語。respond的變化 responsive是形容詞,意思是「有回應的」;response則是名詞變化,in response to表示「……對……的回應」,是常見的片語。

多益常見的responsible (adj.)則是從respond延伸出來的單字,因為意思是「可以回應的」所以延伸出負責任的行為,後面為「-ible」的字尾,其名詞變化就是字尾改成「-ibility」,責任感的意思。

● domestic (adj.) 國內的、畜養的、家內的

domestic affair是內政,相反的international affair則是外交。大家注意看政府部門的英文標示就會發現這個單字。因此這裡指的是國內的需求,後面用internationally來表達國際上地,內外需求都談到。domestic animals可拿來和wild animals作比較,同理可證,你是否也可以猜出他們分別的意思呢?

另外domesticate則是動詞變化,大家應該很熟悉「-ate」字尾是動詞的字尾變化,有圈養的、人養的意思,表示不是在野外自然生長的。副詞變化則是domestically。注意形容詞是domestic,雖然副詞是字尾「-cally」的變化,但

形容詞並非domestical。

【多益模擬試題】

September 10, 2019

Dear valued customer,

We are proud ____(1)____ you our latest effort to interact with our valued

customers and to know about their complaints and suggestions.

1. (A) to present

(B) presenting

(C) to be presented

(D) being present

For this purpose we are inviting you to our company sponsored dinner party.

Our whole team will be there with you to discuss your complaints and

problems. Also we will ____(2)____ precious suggestions from your side.

Following is the details of venue for this function.

2. (A) anticipate

(B) encourage

(C) diagnose

(D) eliminate

VENUE ADDRESS: 9230 WM Hills Blvd #287, Beaverton, PA 65310 You are also requested to bring your membership card along with you so we can recognize our valued customers without any hesitation.

Thanks for taking out time for reading this letter and we are looking forward

____(3)____ you in our party.

3. (A) to see

(B) for be seen

(C) in seeing

(D) to seeing

Best Regards,

Sincerely,

Mike Thompson

Chief Executive Officer142.

解析:

1. 正解為(A)。本題題意為「我們很驕傲地向您展現我們最真摯的努力與我們珍貴的顧客互動,並且重視他們的抱怨和建議。」這邊是要考be proud的用法,後面若是加上of介系詞,當然要接名詞/動名詞,to則是要接原型動詞,因此應該要選(A)才符合文法。而present是個雙賓動詞,所以後面有兩個受詞,第一個受詞you,第二個受詞our latest effort,搞清楚動詞用法,句型解析就更快了。

2. 正解為(A)。本題題意為「另外,我們也期望來自您的珍貴建議。」這句單純靠語意,答案選擇(A)預期比較好。

3. 正解為(D)。本題題意為「感謝您撥冗閲信,我們期待您的活動參與。」這句考的是片語look forward to的用法,我們一再強調to為介系詞,所以無疑地答案要選(D),後面一定要接動名詞。