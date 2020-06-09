在一般人的認知裡面，擁有高學歷的人通常都會選擇更好的工作與未來發展，也可以因此得到較高的薪水待遇，但最近有網友卻發現，有一些名校畢業的人卻還是會跟著大家一起考公務員，讓他非常的困惑，此文也引來了不少網友討論，點出了2個關鍵。

這名網友在PTT以「名校畢業還跑去考公務員的人是怎麼回事」為標題發文，指出一些從「台正清交成」等優秀大學畢業的人，明明在18歲後就已經在起跑點跑贏了大部分的人，結果畢業後卻不去職場上找更好的舞台發揮，反而回來和一些跑輸自己的人一起考公務員，讓他覺得非常疑惑，直問：「那你開始還這麼辛苦考進那些學校幹嘛？難道都不覺得白考了嗎？」。

此文一出，吸引了許多網友前來討論，有人就分析出了最主要關鍵，「不會有中年失業或裁員的問題」、「其實就是錢賺夠、房貸還差不多、想要生活品質」、「因為只需要付出不到一半的努力就可以生活了，很輕鬆阿」、「有個身分地位+過得去的薪俸，可以逍遙過一生」、「不少科技業待幾年轉考公務員的啊，至少壓力跟生活品質可以好很多，薪水也餓不死，而且通常都存到買車買房本」。