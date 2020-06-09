全國公務人員協會榮譽理事長李來希，上月因不滿時代力量立委王婉瑜挺罷韓，發文拿小燈泡做文章，引發外界撻伐。國民黨考紀會昨（8日）決議停權李來希2年，李來希則反批國民黨「配合敵人使盡力氣砍殺自己人，毫不手軟」，經過一夜沉澱，李來希依舊憤恨難平，再度發文痛批國民黨「傻B一個！請提出獨立論述，引領風潮，不要再跟著敵人的腳步亦步亦趨」。

李來希今（9日）上午在臉書分享法國知名畫家米勒的經典畫作《拾穗》，並重砲批評國民黨，「人家在割稻，你在撿拾稻穗？所有的論述跟著人家的腳步走，走得踉踉嗆嗆，一個靠撿拾稻穗充飢的政黨能有甚麼樣的作為？」

他認為，國民黨一再被民進黨牽著鼻子走，「人家談獨立，你跟著談主權？人家砍你談改革，你也談改革，卻揮刀自殘？人家支持同婚，妳也主張性別多元，結果票投給誰了？人家捅你之後再談和解，你是先自捆手腳，繳械後談和解；傻B一個！請提出獨立論述，引領風潮，不要再跟著敵人的腳步亦步亦趨，好嗎？」

李來希被祭停權處分後，透露自己既未收到通知，也未能答辯，既無黨職，也未曾行使過黨權，無官無職無權也無勢。並在臉書上大吐苦水，「國民黨飛黃騰達時從未想到我們，國民黨落難時，需要衝鋒陷陣走在第一線時，從來沒少過我這個人…」、「身為一介退休老翁與國民黨忠貞黨員，臨老有此一劫，雖然出乎人生預期，無求無畏，只是感嘆要跟半生為伍的國民黨為友好難，與他為敵卻是一朝一夕間的事，奈何？」