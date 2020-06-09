現在科技相當發達，有不少買房或租屋的網站可以讓人們在家中就可以事先知道房子的構造與內部的模樣，有時候甚至還可以看到一些讓人滿頭問號的照片出現。日本一名網友近日就在租屋網站上看見了一個詭異的巨型膠囊，功用居然還是作為浴室，讓他頓時感到非常困惑。

這名網友「@haiyangwusuo16」在推特上分享了一張照片，透露這是一棟房租3萬日圓（約新台幣8143元）的房子，只不過在廚房的流理台旁邊卻有個一個非常詭異的巨型膠囊，裡面有一個方形的桶子，還透著微微的綠光。事實上，這個巨型膠囊的真實功用是作為一間「浴室」，這也讓知道真相後的推主感到非常驚訝，直呼：「這是什麼浴室啊！」。

推文發布之後也引來網友們討論，「怎麼看起來有點像化糞池」、「居然放在廚房旁邊嗎？」、「還以為是《七龍珠》腳色受傷時可以進去的膠囊…」；不過也有不少內行人一看就知道，這是在日本昭和時期所流行的「ぼくさんバスオール」，因為在1963年時舉辦了東京奧運，造成飯店需求增加，為了快速解決衛浴的問題，才從美國引進這種商品並稍作改變，並主打「只要一塊榻榻米的空間就可以泡澡」，在那個家裡很少有浴室的年代成為了熱門的商品。