一段感情修成正果後，結婚是必經的人生大事，不過在籌備婚禮的過程中，也有人因為沒有共識，最後黯然分手。日前就有一名男網友透露，和女友論及婚嫁，但女方的嫁妝只有2樣，其他包括家具、禮餅、結婚會場、婚紗照等，都要由他一概負責，讓他崩潰痛批「當我很有錢是不是？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（8日）在匿名粉專《靠北女友》大吐苦水，透露目前雙方正在籌備婚禮事宜，然而女友嫁妝只有一棟1400多萬的台中透天厝和一條金鍊，其他包括家具、禮餅、結婚會場、婚紗照等，都要由他一概負責，讓他難以接受，崩潰直呼「會不會太不公平了？都要我處理，當我很有錢是不是？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不過眾人一面倒反轟他「典型的吃米，不知道米價！光現值一棟1400萬的台中透天就能抵掉你所有的開銷，況且還是個會升值的不動產」、「不相信有人能ㄎㄧㄤ到這種程度～乖！別裝了！」、「讓那女人走，她值得更好」、「你一定有過人之處」、「我覺得不要結比較好，你不要毀了她的下半輩子」。