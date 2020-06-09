台灣的夜市文化十分發達，有非常多好玩好逛的店家與攤販，其中更不能缺少的就是各式各樣的美味小吃，當然也包含了經典的「蚵仔煎」，只不過似乎地區不同，料理的食材也會有所變化，最近有網友就分享了自己吃蚵仔煎的經驗，其中一種蔬菜實在是讓他非常「難忘」。

這名網友在PTT上發文，表示他發現了蚵仔煎中所加入的蔬菜，似乎會因為地區的不同而跟著改變，像是中部大多都喜歡加空心菜，北部和南部則比較偏愛小白菜，不過他本人在南部也曾吃過放入一堆豆芽菜的蚵仔煎，讓他相當不能接受，直言豆芽菜感覺和其他配料格格不入，同時也好奇是否有人也跟他有一樣的感受。

此文發布後，網友們也深有所感，紛紛留言：「加豆芽菜真的邪魔歪道」、「豆芽菜只配出現在潤餅裡」、「豆芽菜根本異端」、「豆芽菜只有鐵板好吃，其他刪除」、「小時候高雄蚵仔煎根本不會加什麼豆芽菜，最近吃到的都有加，有夠噁」、「豆芽菜超糟糕完全破壞蚵仔煎」；但有一些當地人也出面反駁PO主的觀察出來的結論，「南部沒有豆芽菜啊？我吃都小白菜」、「我在中部也都只有看到小白菜或小白菜+高麗菜」。