速食龍頭麥當勞因為餐點多樣，加上價格實惠，以及不定時推出的優惠活動，受到不少民眾喜愛。日前就有網友透露，「豬肉滿福堡加蛋」因為鹹香肉汁和厚煎蛋，是他心中最完美的麥當勞漢堡比例，貼文一出隨即引起眾人共鳴，另外也有老饕分享「火腿蛋堡」也毫不遜色，掀起熱議。

原PO日前在PTT「fastfood板」以「豬肉滿福堡加蛋果然是完美比例」為題，PO文指出，一直以來都很愛豬肉滿福堡加蛋，原因在於鹹香豬肉美味多汁，儘管有點偏鹹，但是厚厚的煎蛋又能完美平衡掉鹹味，即便「無敵豬肉滿福堡加蛋」多了一塊肉，爽度大大提升，但整體比例依舊比不上豬肉滿福堡加蛋來得美味。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「豬滿蛋真的最強」、「最愛的漢堡沒有之一」、「我也覺得只有豬滿蛋會讓我想吃麥當勞，有次點了豬滿，發現缺了蛋真的很乾又澀，不加蛋真的不行」、「我也喜歡！24hr都賣就好了」、「豬滿蛋好吃＋1」、「無敵豬肉滿福堡加蛋也好吃，就是稍鹹，但很爽」、「認同，無敵豬肉兩片肉反而太鹹吃不消」。

不過也有老饕分享「火腿蛋堡」才是王道，「一輩子都不懂滿福堡的魅力，倒是很愛火腿蛋堡」、「真的比較喜歡火腿蛋堡，滿福堡我覺得太鹹」、「以前的最愛，後來覺得太鹹，從此火腿蛋堡是最愛，它如果賣整天就好了」、「雞塊千島蝦火腿蛋堡是我心中麥當勞三本柱」；另外也有網友提到「豬滿蛋夾薯餅無敵好吃」、「滿福香雞加蛋也滿好吃的，淡淡的香味咬久一點很好吃」。