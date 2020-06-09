新竹的九降風，不只吹出了米粉，強勁乾爽的東北風，也吹出了另一種台灣人生活中家家戶戶常有的物品──蚊香。

從四○年代起，綠色鐵罐上張著嘴的黃色鱷魚，就是大家拿取蚊香時常常看見的圖樣。而生產這款著名的鱷魚蚊香的廠商中台興化學工業，就坐落在香山工業區的一角，靠著除蟲菊，從蚊香做到各式殺蟲劑，陪著全台灣走過六十年。

「鱷魚牌」蚊香的卡通廣告，一隻兇猛的綠鱷魚張開大嘴，呼出一口氣，蚊子便暈死落地，那誇張劇情引人發噱，也道述了台灣經濟起飛時代，環境衛生的意識開始抬頭。時至今日，市售滅蚊產品越益進步，而蚊香已成為懷舊商品，可你知道在民國四〇年代，蚊香可不是人人都能用得起的「高級品」呢！創造鱷魚牌蚊香的老字號化工公司「中台興」的副總經理陳福星回憶道：「以前一盒蚊香（十卷入）的價格等於五、六斤的米，蚊香可不是平常想點就點，而是有客人來拜訪才點來招待用的！」

用黑矸仔賣「必死」的年代

談起台灣環境衛生的疾病史，老輩人最印象深刻一部老台語片，由影帝陳松勇與影后陸小芬領銜主演的《沒卵頭家》（Boss Noballs），描述純樸漁村居民感染怪病的故事。在電影中，所描述的疾病「男人得了大卵葩、女人得了大奶子」看似荒謬，但那情節卻曾經真實發生在台灣登革熱肆虐時期，而這怪病就叫做「象皮病」，也稱為「象皮腫」（Elephantciasis）。

在蚊香尚未發明之前，古人燃燒蒿草或艾草產生煙霧來驅蚊，但煙霧效果短暫，僅能暫時趕走蚊子，卻不能有效滅蚊。直到日治時期，西化運動帶來的進步觀念，使得人們注意到環境衛生的重要，而開始產生驅蚊（蟲）藥的需求。早年台灣並無化工業，蚊香剛開始是透過出張販售，像是大日本除蟲菊株式會社的「金鳥蚊香」、又稱「豬標蚊香」的安住蚊煙香等，即被當成時髦商品引進台灣。

談到中台興投入環境衛生用藥領域，陳福星表示那是在民國光復之後，由第一代創辦人盧文枝在民國三十九年左右開始。陳福星說：「盧創辦人早年從事醬油買賣，為了兜售醬油必須勤跑柑仔店，發現鄉下地方衛生條件差，很需要除蟲滅蚊產品。」靠著跑業務建立的人脈，盧文枝透過關係買到DDT殺蟲劑（當時合法，今已禁用），而只有小學畢業的盧文枝並沒有太多專業知識，就只是很簡單地把DDT殺蟲劑調水稀釋，用醬油瓶裝起來賣而已。

九降風吹起新竹蚊香熱

陳福星拿出中台興的第一支產品，用玻璃醬油瓶裝的殺蟲劑「必死」，即是「必安住」殺蟲劑的前身。俗又有力的命名連三歲孩子都秒懂，但紙標籤卻印著「氣味芳香、人畜無害」字樣，也顯示出驅蟲產品在過去年代也如明星花露水是高級產品。

歷經摸索時期，台灣化工知識不斷進步，也開始理解用藥安全的重要性，而以往環署衛認可使用的DDT殺蟲劑也被列管禁用，中台興也將產品配方改為對人體無害的除蟲菊精。陳福星說：「除蟲菊精可有效滅蚊，但噴灑使用的效果較短，盧創辦人為了研發長效型產品，才開始師法日本蚊香，研發了鱷魚牌蚊香。」

為了學習新的技術，盧文枝曾向大日本除蟲菊株式會社取經（現與日本第二大品牌Fumakilla象球牌合作），並從日本進口化工原料與生產機械，開始了本土蚊香製造業。由於市場對蚊香的大量需求，使得其他化工廠跟進投入，一時間大小品牌輩出，有「黑貓」、「滅飛」、「拜貢」、「野狼」、「雷德」等。不過當時主導市場的兩大合格品牌都在新竹，一是中台興的「鱷魚」，另一就是中西化學的「金龍」，新竹成了蚊香生產的大本營。

「許多人不知道，新竹九降風除了帶動米粉業，也與蚊香生產息息相關。」陳福星解釋製作蚊香一圈一圈的材料主要用樹皮或木屑磨成的木粉、除蟲菊精與染劑等材料，利用機器壓成薄薄長片之後，再用模具壓成漩渦狀，最後還得經過一道乾燥手續。

工廠一隅的機械，見證了天天壓制蚊香的時光。（圖／翁子恒攝）

鱷魚蚊香也曾經為了跟上潮流而改變外觀。不只是甜美的櫻花或帥氣的黑底logo設計，近年來和Unipapa合作的純白電蚊香也是如此。（圖／翁子恒攝）

同樣從除蟲菊衍生出來的產品，還包括殺蟲劑。（圖／翁子恒攝）

中台興化工擁有飼養著各式害蟲的實驗室，以便精準實驗藥效。（圖／翁子恒攝）

讓好產品人人都用得起

「做蚊香有點像做餅乾，不過餅乾是用烘烤的，蚊香則是用風乾的。」因為新竹獨特的九降風氣候有利於蚊香快速乾燥，節省下的電費與時間成本，使得蚊香可以大幅降低售價，成為普羅大眾都能享受的產品。

民國六〇年代，中台興市占率達三分之一以上，登上國內百大企業第八十四名，還上電視打廣告推銷產品，成為家喻戶曉的大公司。「在那個年代能夠進入鱷魚上班，被認為是很光宗耀祖的一件事！」陳福星笑著說，「畢竟以前新竹沒什麼工廠，上班就是時髦的代名詞。」

鱷魚蚊香陪著台灣走過六十多年歲月，盧文枝被譽為「環境衛生製藥的翹首」，因為有他投入研發蚊香和殺蟲劑，使得台灣生活品質大幅提升，不再受到日本腦炎、登革熱、瘧疾的威脅。當然，中台興在第二代與第三代的接棒努力之下，投入更多心力在產品研發，並設立實驗室養蚊子、老鼠、蟑螂、塵蟎等，以科學方法測試產品效果。

環境衛生用藥首重安全有效之外，中台興也因應現代生活開發更多便利產品，像是鱷魚淡煙蚊香、水蒸式殺菌殺蟲劑、蚊香片等，並推出必安住、蟑愛呷、鱷王等系列產品。除此之外，中台興也與視覺設計公司合作，針對年輕世代推出新版包裝，例如近來與Unipapa合作的白色進化計劃，推出極簡風格的定時液體電蚊香，讓日常用品不只是實用有效，更符合當代生活的美感需求。

堅持蚊香的老派美學

回憶起鱷魚蚊香的歷史，許多老時代的有趣故事說不完。但盧文枝為何要把產品取名叫「鱷魚」呢？陳福星回答道：「別看鱷魚很兇，其實鱷魚是很環保的動物，牠吃動物的屍體，就像替清理河川廢棄物，而且鱷魚也很有愛心，母鱷魚會把小鱷放在嘴裡保護著——鱷魚既威猛，又有愛心，同時又能把環境搞好，就像我們希望產品可以很有效但又不傷害人體一樣。」

隨著越來越多新式除蟲產品的誕生，蚊香也逐漸被取而代之，過去曾經是人人搶著分杯羹的市場，如今卻只剩下念舊的老輩人才在使用，而為這份情感堅持生產台灣蚊香的，如今也只剩下中台興了。下次看到縷縷白煙的鱷魚蚊香，是否會令你想起舊情綿綿的四〇年代？

(本文摘自 《IN新竹001期》)