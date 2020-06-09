經濟不景氣，不少年輕人選擇創業自己當老闆，日前就有網友發現，商辦大樓附近的咖啡店越開越多，讓他不禁好奇，「賣咖啡是有這麼好賺？咖啡成本很低？」貼文一出，隨即掀起網友熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，商辦大樓附近的咖啡店越開越多，「新的咖啡店可能這個月是A店，下個月A店倒了換B店繼續開，每間都裝潢得很文青，看起來也要百萬的裝潢費；一杯咖啡也是百元內到一兩百元都有…，讓他不禁好奇，「賣咖啡是有這麼好賺？咖啡成本很低？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「嗯啊，很低」、「湯水好賺」、「好喝的咖啡一杯成本不用10元」、「一杯100多成本不到10塊根本幾乎沒成本」、「門檻低，利潤高，不過關鍵不是咖啡是環境」、「咖啡成本很低，不想買就自己泡」。

不過也有人直言，「成本很低，但你要賣得出去啊」、「說成本很低的，只說到銷售成本吧！營運成本加上去，一杯也賺不了多少，咖啡店主要業務是要買豆子才能賺，賣器皿是額外的高獲利」、「100塊有30塊是在繳房租」、「器材、店租、水店、人事通通不用算，說成本一杯10元？你是怎麼算的要不要分享一下？」、「喝的是房租不是咖啡」。