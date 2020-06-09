世界無奇不有，任何想像得到的事情都有可能會發生。日前，大陸四川一名網友就在路上看見一名男子正在「遛熊貓」，讓他備感驚訝，隨即將之拍下並上傳到網路中，引起一陣熱議，不過實際走訪該名「熊貓飼主」的家中後，才知道事情的真相並不是大家想像中的那樣！

根據陸媒報導，最近在四川樂山有人看見了一名飼主正牽著熊貓過馬路的畫面，由於這種情況太過罕見，他立刻拿出手機拍下了這一幕，並將之上傳到了網路，引發網友們的熱烈討論。隨後，有陸媒實際採訪到了這名「熊貓飼主」，發現他的寵物其實只是一隻白毛鬆獅犬，名叫「美妞」，飼主透露因為自己非常喜愛熊貓，但個人是無法飼養的，剛好美妞的體型就像熊貓一樣圓滾滾的，於是身為美術系教授的他就發揮了自己的藝術細胞，利用天然植物熬成的染料幫美妞染色，也再三強調這種染料不會傷害狗狗健康，洗個幾次就會褪色。

新聞曝光之後，不少網友都覺得非常逗趣，紛紛留言：「四川人真的幸福，隨時都可見大熊貓」、「糟了糟了，四川家家戶戶有熊貓的事瞞不住了」、「美妞：我只是一個沒有感情的替身」、「不會你們都不知道四川人手一隻大熊貓吧」、「可以擺攤賣天然染料了，人手一隻熊貓」。