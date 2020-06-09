產業不只是商業行為、經濟事業的集合，當中還有不少文化面的因素在。新竹的產業從哪裡開始發展、又是怎麼發展的？看看長和宮和北門大街的歷史，會有很多有趣的線索喔。

若提到新竹人潮最絡繹不絕的地方，大部分的人應該還是想到東門城隍廟，但其實，東門地區並不是新竹最早發展的地方，若要探究新竹產業的發展史，那就不得不到離東門城不遠的長和宮與北門大街。

說起一個地方的產業發展，通常不會有人認為與廟宇有關，畢竟大家都認為廟是供奉神明，地方民眾祭拜的地方。事實上，從歷史上來看，許多地方或城市的產業發展，就是從廟宇的建立開始。

祈禱議事，都靠長和宮

為什麼會興建長和宮，與清朝時期所發展出來的特有組織「郊」這個商業團體有關。清代時，島內與中國早已進行貿易，而「郊」便是由進出口貿易的商人或同業商人所組成的商人團體。台灣各地存在著不同種類的郊商，像共同往泉州貿易的稱為「泉郊」；也有因經營共同行業而組成的郊，像「糖郊」就是賣糖的；而竹塹城的商人團體比較特別，是以地域來命名為「塹郊」。

在乾隆年間（約一七三六年至一七九五年），竹塹城與中國閩南地區的貿易多利用北門外的竹塹港，因貿易興盛，舟楫往來頻繁，船商便組了「水郊會」。這個水郊會其實未侷限於竹塹城，而是淡水至大甲沿岸港口郊舖的總和。而以北門地區為主的那些經營規模較大的水客，為了保佑橫渡臺灣海峽時能夠平安，便從湄洲媽祖廟恭請媽祖金身隨航護佑，並建了長和宮，安置媽祖。在長和宮內還可以看到嘉慶六年（一八○一年），水郊們以「眾街水郊弟子」、「水郊眾弟子」的名義，捐獻的兩塊匾額。有趣的是，長和宮不在竹塹城內，而是在北門之外，因此又稱「外媽祖廟」。

除了祈神拜佛以及公共空間的功能外，長和宮還有另外一個功能。長和宮是由塹郊金長和管理，所謂老天在看，長和宮就變成郊商、地方居民處理議事的地方。因此，長和宮具有政治上功能，除了是竹塹地區鋪戶、船戶、水郊、塹郊開會辦公場所，也是調和眾郊貿易糾紛的議事空間，對地方有不小的影響。

日常生活一舉包辦，就去北門

北門街上有多樣的商行，建築風格也相當多元。（圖／翁子恒、廖芷瑩攝）

北門大街的歷史發展也與長和宮有關，北門顧名思義就是鎮守往北道路的城門，所以它是通往北部地區的官道，另外也能通向竹塹港通衢（城北街）。不少泉州人來此開設店舖，從長和宮，到北門街到城隍廟後街，街屋一間一間興建，並做起了生意，形成一座街市。雖然北門大街經歷了一八八六年（清光緒十二年）與一九零一年（明治三十年），兩場無情的大火，摧毀北門大街原本的樣貌，卻也促使北門街發展出多元性的建築，例如，仿巴洛克式、現代主義式、傳統二層磚造店屋等，各種風格的建築矗立於此。

比較主要的商家是，林樸軒在米市街發展，創立了「林泉興」公號，販賣米、糖、茶、布等。此外，還有專門販賣布匹的「怡順號」。嘉慶年間則有「陳恆裕」經營木料生意、「何錦泉」經營樟腦、酒舖。

到了道光、咸豐年間，更是北門大街的巔峰時期。不少躍躍欲試的人看見其他商人，在北門大街經營商號致富，紛紛想出資賺一筆。這時商號變多了，主要的商號有：被其後裔譽為財神的王登雲所開設的「王和利號」，經營米及采帛；「陳合興號」，經營布店與米商；瑞芳號則是布郊，並設有染坊。

到了日治時期，走過百年的北門大街，卻與其他地方不同，較少引入日本人帶來的新興工商業，也很少新式合資的方式，這對北門大街後來的發展有一定的影響。既然維持傳統形式，販賣的商品也多半為：醬油、米穀、精米、雜貨、和洋雜貨和染物。北門大街依舊熱鬧，但介在時代變遷下，在動與不動之間，北門大街必須做出選擇。

一九二○年代，伴隨日本政府實施的市區改正計畫，以及東門新竹消費市場，東門地區成為指日可待的消費區。一開始，北門與東門的商業勢力其實沒有太大的差距。北門大街是從清代就開始發展，會來經商與購物的多為臺灣人；而東門則比較多日本人進行貿易。北門大街還佔據了一個它原本的優勢，就是舊港的貿易，這讓它還能和東門競爭。

傳統古味，守住城邊一角

然而，一九三○年代全球經濟大蕭條，大大影響了以米市、布行為主的北門大街，還有人指出白米小商這時的處境，甚至比勞動者還不如。此外，在昭和六年（一九三一年）以後，縱貫線改道，再加上昔日舊港的貨物運輸，已全由基隆取代，這讓北門外的竹塹港失去與中國貿易的機會。因為商機改變，北門大街的商業型態也走向小型化，以零售業為主，逐漸已被新式的東門商區所取代。二戰後，中正路開通，成為新竹市最重要的道路。旅人從北方進入市區就可以直達車站，不用再經過北門大街。

隨著時代變遷，東門依舊熱鬧非凡，進香者眾、遊人絡繹不絕。至於北門大街最後選擇不與東門競爭，守著它的商業傳統。在北門街還有幾間老店，像創立於清光緒十三年（一八三七年）的「杏春藥行」，依然在北門街上營業，幫附近居民配藥。有機會不妨走走這條可以被命名為「新竹產業開發之始」的街道，看看與東門城隍廟風味不同的街區。

(本文摘自 《IN新竹001期》)