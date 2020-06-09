外送平台的興起成為懶人們的福音，在家動動手指就可以吃到餐廳美味的餐點，不少人也紛紛投入外送員的行列，搶攻這波宅經濟。但一名男網友卻在點外送的時候「踢到鐵板」！他日前因為換了一家新的外送平台，不小心少填了地址，沒想到竟遭到外送員嗆「白目」讓他當場傻眼。

因為不小心少填地址竟然讓外送員爆氣怒嗆。(圖/原PO授權提供)

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示平常都固定使用同一家外送平台，日前突然心血來潮想叫別家試看看，但因為第一次使用不太熟悉，所以地址沒有填到門牌號碼跟樓層，沒想到外送員詢問的時候竟然不客氣的嗆聲「白目嗎？」他驚訝回說「你罵我嗎？第一次使用有這麼嚴格？」外送員又威脅「你是想要我湯汁甩在你臉上？為什麼不預習怎麼使用？」讓原PO氣喊要報警。事後他也將完整對話PO上網並怒稱「我承認第一次使用住址沒寫詳細感到抱歉，也當下立馬更改，但就被外送員嗆成這樣，我真的覺得很糟糕！」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「撿到槍？」、「素質這麼差的我還沒看過」、「這外送員厭世哦！」、「很傻眼，害我都不敢訂了」、「外送員在兇幾點的」、「這個餐建議不要吃，一定會被加料」、「為什麼不預習怎麼當好的外送員」原PO事後表示已經和平台投訴，也透露他本意是希望能讓該公司重視員工形象，不要再有其他消費者因為不熟悉系統被遷怒。