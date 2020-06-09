台灣以稻米為主食，因著品種、產地氣候、農人種植技術、乾燥及保存方式，每一粒米散發不同的風味。新竹市的水稻田有一千多公頃，主要散佈於香山、南寮、九甲埔，香山佔約800公頃，水源為客雅溪，發源於竹東丘陵；南寮水源為頭前溪，發源於雪山山脈鹿場大山、李棟山，南寮靠海，水鴨危害秧苗的機率增加，香山為丘陵地，蓄水、排水較不容易。

新竹市主要種植台南11號，產量高、抗倒伏、脫粒率低，2016年，新竹市稻米產銷班成立，劉世鑑、陳有富嘗試種植台農71號好香米，雖然怕冷難照顧、產量低，但是外觀晶瑩剔透、口感軟黏，出穗時稻田會飄出一股芋香味，種出來連自己都很喜歡，他們不斷地嘗試方法，希望能提高產量，讓更多人能吃到這款屬於新竹的米。

好香米從插秧到收成約需110天，整年兩期，插秧前需要經過整地、施肥，插秧後，施肥、防治害蟲、除草再除草，收割後，烘乾、篩米、包裝，每一個步驟都得兢兢業業，讓我們走進田裡，看看農人劉世鑑奮鬥的身影。

這塊（被福壽螺吃掉）不要拍喔，拍中間那邊，比較美。」新竹稻米產銷班班長劉世鑑，沒請攝影師把他拍帥一點，只想著要呈現稻子美麗的一面。三十幾年種稻經驗，農友都說他有一套，他笑說就多嘗試。

民國六十年，他出生於新竹縣橫山鄉（山上），國小二、三年級搬到新竹市南寮，父親貸款買了兩甲地，一甲地（約等於一公頃）十幾萬。聽長輩說，父親當時一天的工資，才幾塊錢，貸款買地，可說是一場大賭注，「其實沒得選啊，我們會暈船、又怕水，山上又怕鬼⋯⋯種田比較自由，最忙的時候大概有兩個月，後面都還好，要幹嘛就幹嘛，比上班好。」

台灣稻米普遍收割兩期，第一期於三月插秧、六月收割，第二期於七月插秧、十二月收割，「在南部、西螺可以到三期，三期超忙，一收割馬上要整地、插秧。我有個屏東的朋友，初一休息，馬上開始插秧，過年的氣氛都沒了！」

曾經他也上班過，十八歲當兵，二十一歲退伍，考進台灣玻璃工廠，成為作業員，裡面又熱又累，工廠三班制，早上七點多下班，最想睡覺時，睡不著，下午又得上班，「想說能適應，但真的不能適應。」正值青春年少，花的錢比賺的還多，休假時喜歡一個人流浪，「我也有騎到萬華吃一碗麵，休息一下，再往回騎，回家就一天了。」二十八歲，收起漂泊的心，他決定回家幫忙務農。

育苗場會將秧苗種在秧床上，等秧苗長到一個拳頭在高一點，再捲秧、交給農人到田裡插秧（圖／林盟山攝）

開BMW在田裡跑？這都是成本！

要取得一粒白米，需要經過兩次翻土、一至三次施肥、三個月秧苗、插秧、永無止境的除草，收割後，烘乾、去穀、篩米、包裝。在劉世鑑的父輩，育苗和插秧都自己來，光插秧就需要一個月；劉世鑑這一輩，分工比較細，弟弟劉世欽開育苗場，「撒秧苗需要人工，像嬰兒一樣，前三個月最需要費心照顧，催芽溫度不能太高也不能太低，濕度也不能太濕也不能太乾。」秧苗幾乎一樣長，插秧工期縮短為一個禮拜。

插秧時，一人操控插秧機、一人放秧苗到插秧機，可以節省時間、加速作業。（圖／林盟山攝）

劉世鑑貸款買了一台插秧機，一百萬，農友笑說像開一台BMW在田裡跑。「不要了錢（賠錢），就符合成本。假如一公頃賣了十萬元，要扣秧苗、打田（機器翻土）、扣插秧機的錢、扣割稻的錢、扣肥料的錢，扣完才是賺的錢，還得算自己的工錢。如果不貸款買農機具，僱人打田，一公頃就要一萬五千元。」

牙一咬，備妥打田機、插秧機、施肥機、收割機，劉世鑑不求人，樣樣自己來。機具會舊，好不容易還完貸款，又再貸款買一台，當中還得計算保養費及維修費，「我們都負債幾百萬啊。」一人放秧苗、一人操作插秧機，才能在最短的時間內完成插秧。插秧機取代人力，方正的農地能快速完成，不規則的邊角地區或是轉彎處，仍需仰賴人力補秧。仔細觀察，有些田地的邊角沒有補秧，可能是聘請外人插秧，或是長輩顧全體力，情願省一道工。

農人的打怪日常，關關難過關關過

一般米種，從插秧到收割平均約需九十至一百二十天天，秧苗大約三公分高時插秧，「秧苗插好後要發呆一下，等三、四天，才會開始扎根、變綠。」此時最怕下雨，否則容易倒伏，要長到三十公分高，才算真的穩健，「水淹再滿都不怕，不過不能一直泡水，有乾有濕，稻子才會更漂亮。」

這一百多天，是農人最忙碌的時期，挑戰一波接一波。有水的時候，水鴨會來（＊水鴨：泛稱綠頭鴨、綠翅鴨、花嘴鴨等鳥類，常見於沿海濕地、內陸池塘等地），「秧插進去，牠拿起來玩，只能看著牠發呆，一靠近牠就飛走，真的給牠玩到不行。前一陣子很嚴重，南寮（靠海）這邊每個人都中，南香山大湖（山區）那邊比較沒有水鴨。有的人插工作燈（警示用），我沒插，想說沒事，結果就中了。」

除了水鴨、老鼠、麻雀等動物，還有病菌引起的稻熱病、白葉枯病，只能抑制，無法根治，這一期已有南部農友受害嚴重，劉世鑑秀出手機的照片：「整片田地全毀！這都沒辦法救了。」新竹農友間也陸續有災情傳出。

四月底某天睡夢中，北台灣下了一陣暴雨，劉世鑑擔心田裡的狀況，早上趕忙到田裡，沒事，朋友陳有富的田都被淹了，前去關心，「只能先抽水，再看看狀況。」水抽乾之後，需要再飄一點雨，沖刷稻葉上的泥土，否則會妨礙稻葉行光合作用，影響稻穀的成長養分。這麼多挑戰，他們的聲音依然爽朗，農人看天候吃飯，任何困難發生了，試著解決，頂多雙手一攤：「這季不好，下冬好就好。」收成起落，最怕福壽螺，擋也擋不住，劉世鑑一塊五分地，缺了一角，「被（福壽螺）吃光光囉！」烈陽下的水溝邊，福壽螺紅色的卵延伸，至今仍然無解，「除非政府集中大家在統一時間施藥，但不可能，施藥的話，水中生物也會死。」有人選擇把福壽螺撈掉，更多人無暇處理，「現在年輕人很少種田，又苦又累，老人家沒體力，只能加減做或請年輕人代耕。」

一試再試，想種出新竹人的米

一試再試，才有現在的好香米，收割是流汗過後的浪漫。（圖／林盟山攝）

這一百多天，淹水、放水、施肥，日日勤巡田、除草，腰彎再彎，早上五、六點出門，趁太陽還沒上升，加緊腳步工作，好不容易等到出穗，「看黃度就知道甚麼時候採收，刮風下雨就慘了，漿硬了就可以採收，沒硬就是入穗入一半停了，沒飽滿。」

新竹市一千多公頃的水稻（有些休耕），散佈在九甲埔、南寮、香山，天時地利人和，外加農友們一刻不得閒，才有機會豐收，得以溫飽，新竹市的米，卻在市場上噤聲，鮮少有人知道「新竹米」。

作物從土裡長出來，每個區域的風土不盡相同，劉世鑑說，桃園是盆地，風剛好掃到，不好種；宜蘭位於東北季風迎風面，收成僅一期；台東稻田常受焚風影響；嘉南平原如遇颱風，秧苗可能全倒，風險大，「不過他們產量好，一分地可以收成兩千五百斤的米，我們只有一千斤。你說哪裡好？各有利弊，新竹這幾年都還算平安，不太受颱風影響。」

台東池上米、台中益全香米、宜蘭原鴨米、大溪芋香米，都是市面上叫得出名字的米。二○一六年，劉世鑑找了陳有富、陳燦地等幾個農友，成立新竹市稻米產銷班，除了申請有機肥料、病蟲害防治藥劑、大型農機具等補貼，他們將試種有成的台農71號取名為好香米，希望能推出屬於新竹的米。

新竹普遍種植台南11號，產量高、抗倒伏、脫粒率低，產量穩定，劉世鑑試種過台稉9號、黑米、台農71號，「都試試看，看哪種比較好吃、哪種產量會比較好。」二○一六年，產銷班十幾位農友共種植一公頃的好香米，產量三千六百公斤，與台中的益全香米同種，由日本絹光米和台稉4號育種而成，一百一十天即可收割。雖然產量略低、價格略高，但會散發一股芋頭香氣，口感軟黏，在田裡已經可以發現明顯的不同，「出穗時會聞到田裡有香氣。」

親近土地，流汗過後的浪漫

農人透過觀察稻葉的顏色，就能判別稻田的健康狀況。（圖／林盟山攝）

稻田一眼望去，看似長得差不多，農人的眼睛雪亮，稻葉顏色深一點、青一點、黃一點，就能判別稻田的健康狀況，需不需要施肥？施肥後水稻有沒有吸收？現在該淹水還是放水？每個人的管理方式不同，光施肥就有許多選擇，劉世鑑在翻土後會施打基肥，插秧後幾乎不再追肥；陳有富追肥兩次，背著重約四十公斤的施肥機，高溫中在水田穿梭，結穗時再一次，「長輩不打穗肥，這一代的農人，普遍會打穗肥。」

好香米除了除草及防治福壽螺，從插秧到收割皆不施藥，稻苗間隔約八吋，高於平均的七吋，降低病蟲害發生的機率，二○一八年，更嘗試友善環境耕作，三分地、五分地慢慢嘗試，陳有富說：「我們種的米，自己也會吃。我會自己曬，分送給親友；班長（劉世鑑）一條龍，烘乾、碾米、包裝都一起。」劉世鑑注重新鮮，烘乾後冷藏，出貨前一週才碾米、選別，米粒顏色均勻，「口感真的有差，吃久了就分得出來。」

一試再試，才有現在的好香米，收割是流汗過後的浪漫。劉世鑑一邊種稻，一邊在田邊種植洛神花、西瓜，「我還有種櫻花勒，在土地公廟那邊，要不要去看？」陳有富一邊種稻，一邊看蝌蚪長成青蛙，「他們的卵都一坨一坨，中間有黑點，很像西米露。」講起前幾天在田裡撿到水鳥蛋，眼睛又亮了一下：「比鴨蛋小一點，我不敢吃，我太太說還不錯吃。」「野生水鴨很有個性，不願意被人養，牠會絕食，有朋友抓到，放水放東西給牠吃，牠不吃喔，三天就餓死了。」

兩人笑笑鬧鬧，苦中作樂。

「種田很辛苦啊，草都除不完。」

「除草的時候，希望地小一點；收割的時候，希望地大一點。」

「背四十公斤腰都直不起來。」

「那塊田被淹光光了！」

「這期不好，下冬好就好。」

「不好就下一期再認真一點。」

他們說：「為了生活，要堅持下去，時間比較自由啊！」撒肥的空檔，陳有富解釋稻葉的色澤：「灑完肥後三、四天，看顏色變化，會知道稻子有沒有吃到肥料⋯⋯有樂趣啊，學不完。」劉世鑑等著發動油門：「沒想過退休，想要娶個老婆。那麼早退休，會得老年痴呆耶！」近中午，太陽接近直曬，一陣風吹過，稻浪吹起，他們的聲音充滿笑意。

《IN新竹002期》

(本文摘自 《IN新竹002期》)