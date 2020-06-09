雖然現在逐漸E化，但還是有許多重要文件的正本需要用信件寄送。一名網友日前就發現自己的保單被啃爛破壞，沒想到他公布兇手的真實身分之後讓住在都市的網友全都驚呆，全都直呼「長知識了！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示日前從信箱取出保單時，發現整份文件都破損不堪，從她附上的照片可以看到，紙張像是被狗啃過一樣，邊邊很多地方都消失，中間也破了好幾個洞。她隨後也揭露兇手的真實身分就是「蝸牛」並無奈直呼「我覺得我的保險員一定第一次碰到這種事…住在鄉下信箱在外面的困擾不過」但保險員看了只淡淡回「好的」也讓原PO笑稱「他好淡定。」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「原諒我笑翻了」、「太好笑了第一次知道原來蝸牛會吃這個」、「蝸牛表示牠也要一份保險」、「小蝸壞壞」、「原來會吃紙！以為只會吃蔬菜水果」、「住都市的第一次知道原來蝸牛會吃紙」、「最近的蝸牛都很有戲」、「原來蝸牛會吃信，以前都不知道耶，長知識了」。還有網友分享類似經驗「我有一個朋友，他的退稅單被吃掉了，後來弄超久」、「真的會被蝸牛吃掉，尤其是下雨天，非洲大蝸牛整個出動」、「我相信是真的，我自己是被鸚鵡咬爛，那還是我公司新人的履歷表」。