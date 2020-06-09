各行各業都有許多隱藏版正妹，其中，護理師的女性人數因為較男性高出許多，也成為廣出正妹的一門行業。日前就有網友在PTT分享一名護理師正妹，天使般的臉孔配上火辣的魔鬼身材讓網友瞬間鼻血狂噴，紛紛直呼「凍未條啦！」

在 Instagram 查看這則貼文 家榛（@anna__thegirl）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 25 日 上午 6:17 張貼

一名網友在PTT表特板以標題「護理師」發文，並貼出一名正妹護理師好幾張美照，可以看到她長相十分甜美，但在清純的外表下竟然藏有超犯規的曼妙胴體。其中一張她在床上的寫真就引起討論，只見她上衣全失蹤，僅用一隻手和外套遮住重點部位，飽滿雪乳全都出來見客，讓人看了真的好害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 家榛（@anna__thegirl）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 19 日 上午 5:07 張貼

照片曝光後，網友全都暴動留言「床上那張太刺激了啦」、「這種一定讓醫院的醫生暈頭轉向的」、「側乳讚」、「記得疫情結束要去念醫科了」、「當醫生真好～每天都有這些妹可以看」、「看了覺得舒服」、「護理師，你這樣害我怎麼量都高血壓啊」、「護理師，你這樣害我怎麼量都高血壓啊」。有眼尖人也發現該名正妹現在似乎在澳洲打工遊學，暫離護理師的行業。