唐朝在歷史上有舉足輕重的地位，當時國力強盛，讓周邊的民族都十分畏懼，紛紛俯首稱臣，也經常朝貢想藉機拉攏關係。據說日本就曾經向唐高宗獻上2名美若天仙的公主，沒想到的是，寵幸完隔天，唐高宗竟然命人將2名公主關進籠子裡，究竟是發生了什麼事？

日本在唐朝被稱為倭國，當時日本為了拉攏唐朝皇帝，在200年間派出數十名遣唐使前往交流，也是華夏文化在日本傳播最極盛的時期。在唐高宗李治即位的時候，日本學者高向玄理因為曾出使隋朝，因此建議當時的天皇除了珍寶和特產之外，應該還要精選2名美人公主獻給皇帝，天皇也將他任命為此次主要負責的大使。

自古英雄愛每人，唐高宗看到2名海外的公主十分開心，在愉快的氣氛下也同意高向玄理留在唐朝學習的請求，還命人為他們修建行院，並派人專門指導學習。當晚唐高宗也猴急的翻了2名公主的牌子，想體驗看看異國美女的風情，沒想到隔天高向玄理就收到消息，表示2名公主被關進鐵籠裡了。高向玄理擔心得罪皇帝，趕盡前往請罪，想知道公主們究竟犯了什麼錯，後來才知道原來是唐高宗一覺醒來就看到2個滿臉白粉，牙齒黝黑還沒有眉毛的怪物，以為見鬼了才將她們關起來。高向玄理聽了才急忙解釋，這種打扮在日本被稱為「美人妝」，是專門用來取悅君王的妝容，唐高宗這才曉得全都是文化差異惹的禍，雖然公主馬上就被釋放，但是唐高宗卻再也對她們提不起興趣了！