大多數的民眾如果撿到錢包會交給警察處理，但也會有有心人士想趁機敲竹槓！一名男大生日前遺失錢包，沒想到撿到錢包的男子竟然半夜殺到他家敲門，還要討10%的報酬，2人因為談不攏只好到警察局求助，但是男子絲毫不退讓，也直接表明「就是要錢」讓男大生當場傻眼。

一名男大生在論壇Dcard分享他的恐怖經歷，他表示日前不慎遺失錢包，沒想到半夜3點突然有人來敲門大喊：「你是XXX嗎？」他進一步詢問後對方才說：「我在樓下撿到你的皮夾，然後想跟你商量一下，方便進去裡面嗎？」因為是陌生人又是半夜，2人最後來到頂樓協商。陌生男接著表示：「那個我撿到你的皮夾，啊你知道拾獲者可以向失主要求10%的報酬嗎？你這個皮夾多少錢？少說也要3萬吧？」男大生才驚覺對方想趁機獅子大開口，但因為皮夾才價值3000多元，2人談不攏又不太清楚法規便一起到警局了解。

過程中可能是覺得很麻煩，陌生男突然爆氣怒嗆：「我要的只是一個態度，剛剛說3000塊是在試你的誠意，就算你說2000甚至200我也沒關係！」2人吵到警察看不下去便出面質接問對方是不是要錢，陌生男也直接說：「對」，但因為雙方一直沒有共識，最後男大生女友的阿姨趕到警局直接塞給陌生男1000元並霸氣說：「沒關係，或許他就是有需要才會這樣」但陌生男還因為太少不想收，最後阿姨只好趕緊拉著男大生和女友上車離開。阿姨事後也叮嚀警衛要注意這個人，畢竟他知道男大生他們住哪裡。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言表示「你說的皮夾原價3000加上現金500，對方要索取10%的報酬也只能拿350元，他硬要跟你討超過錢的話就構成恐嚇罪」、「不過我好奇的是牠怎麼知道你們住13樓」、「物歸原主是很好啦但那是什麼態度啊」、「好可怕」、「真的建議你們搬家...不要跟瘋子鬥」、「警衛怎麼會讓他上來在幹嘛」、「知道住所很危險，有心還是能混進去，建議早早搬家」。