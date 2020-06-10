這世界很現實，只有善良是不夠的，你得要「夠心機、夠強大」別人才會當你一回事。

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【精彩書摘】

如今教育或管理的關鍵在於「影響」，而不再是權威。沒有任何一件偉大的、有價值的事不需要交換、理念分享與盟友支持就做得到。你必須能夠接受影響，才能自我調整、協調利益、商量交換。

與之相反的是心態封閉、不願意傾聽、堅持不合時宜的計畫、沒有自我改進的能力。這種心態封閉的傾向最好不要太明顯，對你自己不好──你得不到別人的尊重，還糟蹋了進步的機會；對事業也不好──我們都知道，那些獲勝的家族或團隊會鼓勵每個成員展現自己的不同； 反之，輸家卻鼓勵守舊的思維與順從。由此，可見分辨真盟友與豬隊友的重要性。

想一個人單打獨鬥，就等著吃敗仗

你認為：「我很強，我不需要任何人，我一個人就可以搞定。」甚至可以獨自對抗所有人？大錯特錯！就像俗話說的──團結就是力量。況且，所有的心理學研究都指出──生活最幸福的、工作表現最出色的，永遠是那些受惠於人際網路的人。可見得擁有良好的支持關係，而且不會把抹布跟餐巾搞混（能夠分辨好壞），是多麼地重要。

為了跟自我與世界好好地相處，在以下三個領域擁有良好的支持是不可或缺的──

情感的支持：這些人跟你有共同的感受連結，他們可以體會並且分擔你的感受，你不需要解釋一切，他們就能夠理解。

尊重的支持：這些人欣賞你，他們會稱讚你、提升你的自尊心，有時候也會提醒你，而且是為了你好。

物質與資訊的支持：這些人幫助你，提供你時間、建議與計畫。

這對於童年幸福的人（父母慈愛和其他各種條件配合）來說還算容易，他們憑著本能就可以在自己身邊建立良好的人際網路。

但對於情況相反的人來說，則未必如此。我們經常回頭檢視親子關係，發現指指點點的父母，即「不恰當的支持」──而且在這種關係中，還可以辨認出「自討苦吃者」，政治正確的說法是「自我挫敗人格障礙」（Self-Defeating Personality Disorder）。這種人的症狀包括：不感謝對他們好的人，或者抗拒別人的好；選擇會令他們失望或者對他們身心施虐的人；拒絕別人提供協助，或者糟蹋別人的好意。

當我們沒有足夠好的父母可供參考時，如何避免做出壞的選擇？那就要拿出一點判斷力，學會快速分辨誰是好人、誰是壞人，以在真正的支撐和爛掉的浮板中做出選擇。

（本文摘自 《心理學當暗器，贏在每個人際賽局》／方言文化）

【作者簡介】

吉爾斯‧阿諾帕地 Gilles Azzopardi

心理社會學家，法國工作媒合平台Monkey tie的戰略顧問。擅長男女關係與管理，長期與女性和商業雜誌合作。著有多本暢銷書，被譯為全球各國語言。

【譯者簡介】

彭小芬

台大政治系國際關係組畢業，曾經在法國居住求學，擔任過《ELLE雜誌》、《首映》電影雜誌的法文編輯，翻譯過上百部法語電影的字幕。譯有《顫慄恐怖片》等書。