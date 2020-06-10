「我都是為你好，你要聽話」，這話對孩子是良藥或毒害？

了解自己，你才能真正看見孩子！

不安、內疚、擔心、生氣……

再完美的媽媽都難避免的「有毒情緒」和心理機制

「氣味」和「有色眼鏡」，教養關鍵大解密！

【精彩書摘】

不能放棄讀書的原因

儘管人們高呼創意的重要性與日俱增，現實社會重視學經歷的程度仍有增無減，因此也不難理解多數父母認為畢業自哪一所大學關係著孩子未來的想法。畢竟好大學的學歷能提高孩子在激烈競爭中被選上的機率，又怎能批判期望孩子進入好大學的父母？我並沒有想指責這樣的父母心，只是現實往往不如預期。

畢業於一所好大學就可以過好日子的神話，已被打破。從前，大學經常被稱為「牛骨塔」，這是將大學比喻為貧窮父母用賣牛換來的錢打造而成的高塔。只有賣牛、賣田地，才能送孩子上大學。俗話說「烏鴉巢裡也能生鳳凰」，人人都相信一個聰明的孩子能興旺家門，當時的景況也確實如此。但在現代，賣牛、賣田地早已不是為了在貧窮家境中培養出狀元，只是為了不被淘汰而已。

對子女的課業無上限投資，成果卻不如預期，最終得到的只有讓孩子身心俱疲，這樣的案例層出不窮。就算已經上了一所好大學，也不代表一切大功告成，父母依然得照應孩子的零用錢與種種支出，直到孩子就業為止。要獲得一份工作，首先必須具備以下七件套裝組合：學歷、學分、英文多益成績、證照、海外語言學校就讀經驗、實習經歷、競賽得獎，除此之外，能往身上攬的條件更是多一個算一個。有了工作，就該想想結婚的事了，可是結婚是想結就能輕鬆結得了的嗎？即使拚命追求也絕非易事。就算結成了婚，還得面對生兒育女，簡直是翻過一山又一山。在追求人生目標的中途出了什麼差錯，就此成為隱遁型孤立者的案例也是時有所聞。

既然像這樣從幼兒園開始就投注所有心血在用功讀書上，得到的成果也不過爾爾，又為何要扼殺孩子的自發性，使其身處痛苦之中？以前的人之所以從眾，是因為認為那麼做是唯一解答，但在現代社會，明明已經知道那樣的做法無效，為何仍人云亦云？明知不可行，為何堅持走注定失敗之路呢？儘管聽起來很無情，但我還是要說，這一切都肇因於媽媽的焦慮和欲望。

媽媽之所以無法放棄孩子的學業，可以歸咎於三個原因。

首先，是擔心孩子遭到淘汰的焦慮感，會有這樣的焦慮是理所當然的。在韓國，過去有很長一段時間只有讀書升學一途能確保穩定的生活和出人頭地，即使知道今日已不如從前，強求孩子讀書只是徒勞無功，刻印在腦中的記憶卻不會輕易改變。況且，不會讀書，從小學開始就在班上敬陪末座的話，也容易成為被霸凌的對象，這要父母怎麼能不叫孩子多用功讀書？

其次，是卸下媽媽教練這份職責所衍生的焦慮感。擔任孩子的教練是媽媽自我實現的途徑，要放掉建立媽媽自尊感與存在感的教練一職，讓人不安。放掉孩子，還能做什麼？被孩子日程填滿的腦袋，空下來後該怎麼辦？生活似乎會變得漫無目的、無事可做，光想就讓人害怕。

第三，是因為媽媽的野心。媽媽可以藉由孩子得到認可、優越感、替代性滿足、自尊感，要放下這些感受的欲望，談何容易？何況可能還要承擔「不管孩子功課的母親」罵名。

這些焦慮和欲望，迫使媽媽將孩子送上讀書列車，一旦上了這班車就無法在中途下車。若想拯救孩子，媽媽應該甩開焦慮、卸下教練職務、放棄欲望、勇敢承擔他人的閒言閒語……但媽媽心底卻如此低語：「不，我現在做的一切都是在為孩子鋪路，不能退卻。」

當然，用這種心態鞭策孩子的媽媽屬於極少數，一般媽媽即使有野心，也不至於認為只要孩子成績好，毀了孩子也在所不惜。我想要強調的是，媽媽們不應全盤接受少數媽媽倡導的論調。會讀書是好事，如果是喜歡讀書的孩子，自然應該協助孩子提升成績；一味用「好大學」的框架綁架不具備讀書資質的孩子，強逼孩子上讀書戰場，才是問題所在。

（本文摘自《覺醒媽媽的心理課：疲憊媽媽的「有毒情緒」，自我覺察與療癒的練習》／方言文化）

【作者簡介】

尹宇相（윤우상）

擁有30年經歷的精神健康醫學專業醫師，畢業於中央大學醫科大學，醫學博士。在開朗心理醫院擔任院長，以心理劇（psychodrama）專家身分擔任EBS、tvN節目來賓超過20年，撫慰、治癒近千顆受傷的心靈。連任韓國心理劇社會劇學會會長，至今仍投入每年有數百名觀眾參與的心理治療劇企劃，擔任即席呈現治療過程的導演及訓練師（TEP）。他講授「媽媽心理學特別講座」多年，亦針對一般民眾主講「精神健康分析」，閒暇時間多半投注於寫作及演講。

【譯者簡介】

葉雨純

喜歡沉浸在不同國界的文字中，轉換字裡行間的溫度。譯有《寒天蒟蒻低GI美味料理》、《咖啡杯測的科學》、《與孩子的美感對話》、《青少年身心療癒處方箋》、《送花給你》等書。