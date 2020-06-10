1961年建成的重慶大廈被美國《時代雜誌》稱為香港最多元化的地方，這裡曾是英國高級官員和當地明星出入頻繁的高檔建築，然而受到越戰影響，便成了美軍尋歡作樂之地。70年代後期，包括印度、巴基斯坦等新移民大舉遷入，重慶大廈匯集了來自全球百餘個國家的住商戶，如同一座小型聯合國，就連王家衛導演的《重慶森林》也在此取景。

重慶大廈位於香港最繁忙的商旅市中心—尖沙咀，是一座混合型大廈，擁有許多廉價賓館、商店、餐館、外匯兌換及其他服務行業，匯集了五湖四海的各色人群，和三教九流之輩，其中又以印度和巴基斯坦等亞裔人士為最大宗，其次則是非洲不同國家的人士。

對應著寸土寸金的香港，重慶大廈的住所十分廉價，約莫200元港幣（約新台幣780元）就能入住大廈最豪華的房間，若是想要省錢，50元港幣（約新台幣195元）也有一張床可睡，同時還有空調、廚房、和共用的衛浴空間，加上來自異國他鄉的廉價美食餐館，是不少商人、避難者、臨時工暫時的棲身之所，猶如一座在鋼鐵森林中的孤島一般。

加上王家衛執導的《重慶森林》，更吸引了大量阮囊羞澀的外國背包客前來參觀遊玩，也是最能體現香港多元文化的另類國際化地標。然而這棟昔日的高檔建築，淪為「世界貧民窟」之後，大量有色人種活躍於此，不僅人流複雜，同時也變成非法活動的聚集地，讓不少港人望之怯步。不過近年來，隨著重慶大廈重新進行修繕，四周也安裝了監視器加強保安，安全度大幅提升不少。