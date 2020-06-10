不管是爬山還是露營，在從事類似的活動之前都一定要先做好萬全的準備和預防措施，以免意外發生時卻沒有辦法解決。日前，日本一名正妹直播主為了要慶祝自己的第500次直播，特地進行了單人直播，沒想到卻因為不熟悉瓦斯罐的操作，竟發生了一場爆炸級的災難。

(影片來源/YouTube/ニコ生)

根據日媒報導，這名直播主叫作小幡友美，事發當天她在東京若洲公園露營場進行單人露營直播，第一天都還平安無事，但到了本月7日早上她準備要煮早餐時卻出現了恐怖插曲！當時小幡友美要將一瓶瓦斯罐裝到小型爐具上，途中卻不斷發出漏氣的聲音，許多網友見狀都非常擔心，提醒她注意安全，但她並不以為意，在安裝完成後就立即點火，豈料下一秒火柱猛地竄出，她被眼前的景象嚇傻，只能先將之拖到離物品比較遠的地方。

而小幡友美隨後著急地詢問觀眾該如何處理，雖然也有試著用鐵桶蓋住想滅掉火勢卻無果，然而就在她不知所措的同時，瓦斯罐便發出巨大聲響爆炸，爐具和殘骸隨之噴飛，讓她嚇得頓時呆愣在原地，反應過來後才回到鏡頭前啜泣道歉，也慶幸道：「沒有人在旁邊真的太好了」；但她的這段行為也惹怒了不少網友，痛批她根本就沒有露營常識。