日系服飾品牌UNIQLO（優衣庫）主打平價服飾，超高CP值深受大眾歡迎。不過日前就有網友好奇，為何UNIQLO在台灣的分店遍地開花？貼文一出隨即掀起熱議，眾人直指「便宜」、「實穿」、「版型」是3大關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」以「有沒有UNIQLO在台灣可以開這麼多家八卦？」為題，PO文指出UNIQLO觸角遍及世界各國，對於日本人而言卻是便宜品牌，消費族群多半是窮人、學生和宅男，但何以台灣竟能開到70家分店？不禁好奇問道「為何小小的台灣怎麼這麼多UNIQLO？有八卦嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人直指「便宜」、「實穿」、「版型」是UNIQLO深受台灣民眾喜愛的關鍵主因，「便宜啊」、「簡單實穿啊！襯底的那些基本款挺好的」、「相對台灣其他品牌還是算便宜」、「版型就不知道贏多少了」、「一堆動漫聯名T符合理工宅胃口啊」。

不過也有人認為「台灣的很貴，日本便宜多了」、「日幣當台幣賣啊」、「如果是正價品的話，日韓港澳是比台灣便宜，但幅度沒那麼高，台灣廠商在台灣賣的比國外貴都很平常了」。