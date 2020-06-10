說到工程師大部分的人都會想到他們通常擁有很高的年薪，不過這卻也是靠著長工時的上班時間所換來的。最近有工程師就非常好奇，究竟同業中的大家都有著怎麼樣的職業病，沒想到真的釣出許多工程師留言，曝光了這看似收入可觀的背後有著怎麼樣的慘痛職業病。

這名網友在PTT上發文，表示用「十萬青年十萬肝」來形容工程師的生活在適合不過，通常不是輪班就是得一整天盯著電腦看，而輪班最慘的情形就是會造成日夜生活顛倒、體內生理時鐘紊亂，容易因此引起疾病；整天盯著電腦則會造成晚年視力不好、乾眼症等等問題；再加上辦公必須久坐，很容易就會有血尿的情況產生。這些慘況讓他對其他同行的工程師有什麼樣的職業病感到好奇，同時也向他們請益，有沒有什麼可以保養身體的方法。

文章很快就吸引大批過來人留言吐苦水，「會變得很急躁沒有耐心」、「好像隨時都會聽到值班手機的鈴聲」、「肚子變大」、「手腕變滑鼠手廢掉」、「我們課四個椎間盤突出，根本職業傷害」。

其中最多人有感的變化就是講話方式會變得機車，而且很愛一句話中英文交雜使用，「就講很難聽的中英文夾雜語句」、「這個issue要在什麼時候之前solve？」、「講話會很直白容易得罪人」、「講話內容變的很有攻擊性」、「易怒/情緒化/變胖/講話內容變很有攻擊性」。