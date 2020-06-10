大砲型消防車你見過嗎？因應現今多變的災害型態，並提升搶救效率，消防車輛裝備器材不斷日新月異，有助於消防員執行救災任務。日前就有網友在路上驚見一輛不同往日所見的消防車，不禁好奇拍照PO詢問，畫面曝光後，特殊的大砲型外觀，引起眾人熱議。

救火驚見變形金剛？「大砲」排煙車好威（影片取自YouTube/中視新聞）

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》上傳一張外型特殊的消防車，只見後頭搭載大型「砲管」，讓他不禁好奇「阿姆斯特朗？旋風噴射？火箭炮？請問這台是…？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好像很厲害」、「好酷！第一次看過」、「感覺人站前面會粉身碎骨」、「我覺得房子應該會被開一個大洞」。

也有不少內行人出面解答，指出這是「排煙車」，「火災幾乎都是濃煙嗆死人，排煙很重要」、「排煙車，有細水霧噴頭。主要使用在長隧道內火警使用」、「水管接到砲管裡，再利用砲管裡的強力風扇把水吹向火場，威力驚人」。