大砲型消防車你見過嗎？因應現今多變的災害型態，並提升搶救效率，消防車輛裝備器材不斷日新月異，有助於消防員執行救災任務。日前就有網友在路上驚見一輛不同往日所見的消防車，不禁好奇拍照PO詢問，畫面曝光後，特殊的大砲型外觀，引起眾人熱議。
原PO日前在臉書社團《爆系知識家》上傳一張外型特殊的消防車，只見後頭搭載大型「砲管」，讓他不禁好奇「阿姆斯特朗？旋風噴射？火箭炮？請問這台是…？」
畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好像很厲害」、「好酷！第一次看過」、「感覺人站前面會粉身碎骨」、「我覺得房子應該會被開一個大洞」。
也有不少內行人出面解答，指出這是「排煙車」，「火災幾乎都是濃煙嗆死人，排煙很重要」、「排煙車，有細水霧噴頭。主要使用在長隧道內火警使用」、「水管接到砲管裡，再利用砲管裡的強力風扇把水吹向火場，威力驚人」。
文章來源：Facebook/爆系知識家
文章來源：YouTube/中視新聞
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