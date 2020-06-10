在大自然中存在著「弱肉強食」的殘酷法則，而草食動物們為了保全自己的性命，都會衍生出一些身體構造或是肢體反應來避免遭到獵食。近日，一段巨蛇與豪豬激戰的影片在網路上流傳，豪豬在蛇的猛攻之下做出了超聰明的防禦反應，讓不少網友看了後都十分驚訝。
根據外媒報導，推特用戶「@SudhaRamenIFS」最近分享了一段影片，從畫面中可以看見，一隻豪豬正在與一條巨蛇進行對抗，這隻豪豬先是用嘴巴啃咬著蛇的身體，等到對方展開攻擊以後，他立刻轉過身，用有著滿滿尖刺的背部面對著牠，甚至還主動用刺進行，讓蛇根本無從下手，雖然不清楚這場對決最終的結局，但仍能看出豪豬機智地保護自己的樣子。而推主在看到這段影片之後，也大讚豪豬的聰明，指牠不只清楚自己的力量和能力，更懂得在合適的時間使用，這讓牠們可以輕易面對任何的掠食者。
據悉，豪豬身上的刺相當銳利且極易脫落，刺上還有倒鉤，讓刺在進入攻擊者體內後可以牢牢地掛在皮膚上，很難去除，而且在正常的肌肉運動下，會使得這些尖刺更加深入，更恐怖的是，在過去曾有掠食者因為被刺刺中進而感染身亡，然而這些刺在死後竟還是會繼續嵌入體內。
文章來源：India Today
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