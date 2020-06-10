婆媳問題是不少女人在步入婚姻後會面臨到的課題，夾在中間的丈夫又該如何調解，著實是一門大學問。不過日前就有香港男子做出抉擇，指出因為自己太愛老婆了，所以登報斷絕母子關係，聲明一出隨即掀起網友熱議，不過就有眼尖網友認為事情不單純，剖析背後陰謀論。

有網友日前在臉書社團《爆料公社》上傳一張報紙的分類廣告，只見一名梅姓男子發出聲明指出，「本人梅○○身分證號碼M319XXX(X)與曹○○脫離母子關係，因為婆媳關係糾紛，我很喜歡我老婆，所以放棄阿媽。」

貼文一出隨即引起眾人譁然，紛紛留言直呼「生你不如生塊叉燒」、「不肖子與真男人只有一線之隔」、「婆媳問題多」、「有了老婆沒了娘」；也有人解釋「這是香港的報紙啦！廣東話『阿媽』是媽媽」。

不過也有眼尖的網友認為事情不單純，「在香港登報紙說脫離關係是沒有效的，只有簽文件棄養才能脱離關係，我們叫這做簽『衰仔紙』」、「為了拿政府公共房屋才登廣告的，我們叫這個做『衰仔紙』，很多是裝的…整個流程大約是，本來一家人住在公共房屋，兒子如果搬出去單位會被政府收回，登報脫離關係，母親可以照樣住，兒子可以申請分戶再等一間…很常見」、「衰仔紙是證明不供養父母的，通常是為了政府補助才申請的」。