大部分的魚類都屬於雜食性，所以我們經常可以看見大魚嘴巴一張就吞下了小魚的畫面，有些魚甚至根本不在乎自己吃下的是不是親生骨肉。不過，有一種魚卻相當呵護自己的孩子，牠們就是慈鯛科的魚類，從卵到寶寶時期，只要孩子們遭遇危險，作為母親的慈鯛就會將牠們全吸進嘴巴，保護牠們的安全。

(影片來源/YouTube/Getty Images TV)

從影片中可以看見，這隻大魚游過來後一張嘴，就將一大群的小魚給吞進了嘴巴中，不過這個舉動可不是把牠們當作大餐享用，事實上，這隻慈鯛科的大魚正是這群小魚的媽媽，牠之所以這麼做的原因就是為了保護孩子們的安全。慈鯛科中的不少魚類都擁有「口孵器」的構造，因為幼魚若要獨自生存可能會非常艱難，所以當慈鯛感受到周遭有危險時，就會像影片所展示的一樣，一口氣把牠們都吸入口中保護，危機解除時才再度吐出。

此外，從這些小魚還是卵的時候，慈鯛就會把牠們放在口中孵化，但這段時間雌魚也跟著無法進食，是一段相當艱辛的時光，而雌魚也會這樣不斷地保護孩子們，直到牠們有能力可以獨自生活為止。