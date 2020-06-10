經濟不景氣，不少人為了追求穩定飯碗，紛紛報考國營單位。日前就有一名郵局櫃台人員曝光年薪待遇和作息，羨煞不少人，「3萬16個月…已經打趴一堆人，外面要3.5萬才能跟你一樣，還要擔心何時被資遣（公司倒了）！」

原PO日前在「Dcard」PO文透露到職屆滿一年，自己為郵局專二內勤，目前薪資為32,530元，扣掉勞健保、工會費、慰問金等約30,700元，試用期部分則為6個月，而試用期間薪水以全薪支付。此外，內勤人員每月都會有銀管津貼，這項津貼會依照當月你保管數目的不同而有所增減，一般來說儲匯台的銀管津貼平均落在1,500元上下，而郵務台的津貼較少，平均約800元至1,000元左右。

他也提到，只要沒有請事假或是病假，每季就會發一次全勤獎金，金額為3天薪水，因此依照年資不同，津貼數目也會有所不同。此外，郵局沒有所謂的「年終獎金」，而是改以「績效獎金」和「考核獎金」，通常過年前發一次、8月的時候再發一次，「一般都會領到差不多4個月左右…如果沒有完整的考核年度，這些獎金會以該考核年度之既有年資打折後發給。」

若是升職跳級，目前跳一級約+1050元左右，10年之後調的就會比較少，碰頂約5萬，「以剛拿到一個完整考核年度、各項表現在平均線以上的內勤員工來說，年薪大約落在55萬上下（未扣勞健保等）。」

至於郵局內勤櫃台人員的上班作息為：

08：15，上班簽到、檢查昨日櫃員現金小包、電腦開機、單據準備好、儲匯檢點、各機器跟印表機準備，08：30開叫號機，開始營業。

08：30～10：50，招保險、準備日報表、找時間清點要補ATM的鈔票、10：45點帳確認收付無誤。

10：50～12：00，休息吃飯。

12：00～17：00，招保險、拆郵差送來的郵務袋子、回覆各處室的表單；14：30隨經理一同補ATM的鈔票，清點ATM剩餘鈔票並設簿登記、15：00後視狀況支援郵務同仁、16：00二次點帳、17：00結束營業。

17：00～17：40，經理確認各項目無誤後結帳、單據整理，檢查該寄至各處室的表單是否無誤、把重要的空白單據跟鈔票入庫、調整日期戳及儲匯戳、簽退下班。

最後原PO建議有意考郵局內勤的考生，準備期間可同時將「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」及「金融科技力測驗」這2張證照一起考到手。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「收入算不錯了欸！我普考過5年了，去年年收也不到60萬」、「一般來說，非工科的畢業5年內有5萬已經不錯了，而且現在國際情勢很亂，有份穩定的薪水算很好了」、「總之呢會招保險賺得就越多，不管到哪局都是人人愛的心肝寶貝兒」、「吃飯70分鐘也太爽，我之前在某大局只有30分鐘，走去買便當回來用吞的，還好離職逃跑了」、「3萬16個月…已經打趴一堆人，外面要3.5萬才能跟你一樣，還要擔心何時被資遣（公司倒了）」、「郵局專二快三年，剛申報去年所得稅的薪資是61萬多，真的是比上不足比下有餘啦」。