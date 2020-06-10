臉書曾經紅極一時，很多人基本上都會擁有一個帳號，不過隨著網路的發達，有越來越多的社群軟體出現，而年輕人們也都紛紛轉移陣地，而臉書則被認為大多數是年紀稍長的人在使用。有一名網友就對這種觀念深信不疑，而且親自用了臉書3年的時間，都只有媽媽1個人在幫他按讚，沒想到卻在前陣子突然察覺真相。

這名網友在PTT上發文，表示自己經常會發表一些「年輕人都不用臉書」的言論，而且也親自體會過這種現象，原因就是不管PO主發文或分享，基本上都不會有人來幫忙按讚，最多就只有他的媽媽會來捧場。前陣子，他想要分享大學系學會的宣傳文章，但不同於平時只會點「直接分享」，這次他嘗試編輯了一點內容，結果卻在發文介面上看見媽媽的名字，疑惑之下點開來看，才驚覺原來自己一直以來都設置了「限定媽媽才看的到」。重新修改為公開後，PO主也將此事分享到臉書中，竟湧入了超過100人替他按讚，讓他對這個真相感到超級傻眼。

此文一出，有不少網友都忍不住爆笑，紛紛留言：「忍術自我邊緣之術」、「我都公開的但是也沒人幫我按讚阿」、「朋友一定覺得你怎麼都不po文」、「太悲傷但又太可愛了」、「令人動容的親情」、「你媽是不是按同情的，想說不按孩子太孤單」、「邊緣人最高境界，自己邊緣自己」。