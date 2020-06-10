炎炎夏日，暑氣難消，不少人紛紛開冷氣消暑降溫，但近年來環保意識抬頭，也有一派人士主張不吹冷氣，對此，就有網友好奇「以前的人沒冷氣吹也能活？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，包括環團以及主張低碳生活的環保人士，經常以「以前的人沒冷氣吹也能活」的論調說服大眾不吹冷氣，讓他無法接受，不禁好奇「該如何反駁？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「無法反駁」、「30年前沒有這麼熱啊」、「小時候夏天頂多30℃出頭，現在隨便都快40℃」、「以前平均溫度沒這麼高啊，現在動不動就接近40℃」、「以前氣候變遷有這麼嚴重嗎」、「以前房子設計都會通風，又有比較多的樹蔭」、「那時候大家都沒冷氣啊，現在是大家都開時，外面就像烤箱一樣」。

不過也有人認為時空環境大不同，無法比較，更有人吐槽「我現在也沒在開冷氣啊，我還住南部高雄，自己享受習慣不要以為別人也跟你一樣弱」、「主要是各位都住都市啦，你騎車到郊外，房子沒那麼多就會涼了，我經常要來回城市跟鄉村，一過大馬路進城就感覺一股悶熱，城市的水泥大樓密集會造成熱島效應，更別說每棟大樓每層樓都有一台製造熱源的冷氣機」。