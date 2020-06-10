手機若掉進海裡，想找到的機會恐怕很低。日前有一名女網友透露，去年暑假與朋友至關島玩，期間躺在海岸邊遊玩時，她放在防水袋裡的iPhone手機竟緩緩飄走，直到她想拍照時才發現，但已為時已晚，沒想到當地救生員機智一招，幫她順利找回手機，讓她直呼太幸運了。

一名女網友在《Dcard》提到，去年暑假與朋友至關島旅遊，當時住在一個靠海的度假村，期間躺在與大海連接的流動圈裡，手機則裝在防水袋中，並且漂浮在海上，直到她回神過來時，才發現身邊的手機不見了，她查遍整個流動圈都未找到，隨後還詢問淺海附近的遊客，都仍未見到手機的蹤跡。

眼看不斷流動的海，讓她感覺找回手機的機會越來越渺茫，隨後還請救生員戴蛙鏡浮淺幫忙仍未果，「突然救生員回岸上拿他的手機，叫朋友在他手機裡的尋找iPhone輸入帳號，結果居然連上了！」，隨後發現她的手機竟飄到距離很遠的隔壁海灘。

雖然僅顯示手機飄到隔壁海灘，並無法知道確切位置，但他們仍抱著一絲希望，衝到隔壁海灘時，發現一對外國夫妻正好從海裡，撿起了一支手機，當下讓她感動落淚，也很感謝期間幫忙她找手機的救生員，「結論是，尋找iPhone一定要設定好！然後遇到問題一定要保持冷靜跟樂觀，最後就是等待奇蹟出現」。

不少網友回應「這時候貴的手機有貴的用處了」、「還好有用防水袋，不然掉下去也是GG」、「我手機定位很常都不準，明明手機、手錶跟ipad都在身邊，手機的定位卻在幾公里外的超商」、「在國外如果被這樣幫助的話，他在我心目中就會成為神級的存在了」。