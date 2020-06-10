演藝圈人才輩出，除了演技、唱歌、跳舞等才華之外，有不少人也憑藉著亮眼的外型圈粉無數。近年來，更有許多年輕女星因為健康、鄰家女孩的形象受到歡迎，受封為「國民妹妹」，有網友就好奇在PTT發問，想知道「台灣的國民妹妹是誰？」文章也掀起網友熱烈的討論。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 上午 12:53 張貼

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「台灣的國民妹妹是誰?」發文，表示經常看到韓國稱呼某某人是國民妹妹，像是南韓女歌手IU（李知恩）就因為甜美形象成為韓國人公認的「國民妹妹」，這也讓他不禁好奇問道「如果台灣要選出1人當國民妹妹? 選誰比較好？」

在 Instagram 查看這則貼文 愛莉莎莎 Alisasa（@goodalicia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 31 日 下午 8:32 張貼

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「推國民阿姨雞排妹」、「吳以涵超可愛的！希望她今年可以入圍金鐘」、「溫妮啊」、「黑嘉嘉」、「滴妹」其中呼聲最高的是百萬人追蹤的YouTuber愛莉莎莎和木曜女神泱泱「愛莉莎莎吧 可愛又高學歷」、「唯一支持愛莉莎莎」、「泱泱明明就國民老婆」、「泱泱4我der」、「推個溫泱」、「我婆泱泱」、「泱泱唯一真理」、「愛莉莎莎」。