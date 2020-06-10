在經濟不景氣的時代裡，物價不斷調漲，但薪資卻從未漲過，讓人生活越來越困難，想要存到第一桶金，更是不可能。日前有一名小資族透露，一個人來台北工作，為了能存到錢，養成記帳的習慣，一個月的伙食費更是花不到6千元，而她的絕招曝光後，也讓不少人感到佩服。

一名女資族在ptt提到，一個人來台北工作，眼看北部物價高，想存到錢並不容易，因此養成記帳的習慣，主要從伙食費省錢，設定一個月僅花6千元，近日查看記帳app後，發現這個月僅花4796元、交通費860元，讓她開心的直呼「想不到我做到了！早中晚餐都有吃到，還有這種成績，真的要哭出來」。

不少網友回應「我住新北，在市政府捷運站附近上班，早餐大概30元，午餐便當80-100元，晚餐便當也是80-100元」、「4796(元)/90，你平均一餐只花53元...台北這要吃啥」、「好厲害，一定很有成就感」、「台中夜班，一天只吃早餐+晚餐，假日吃一餐，伙食費有時候都不到3000元，常常感覺快死了」。

原po也曝光花錢方式，指自己慾望不高，一天花不到200元，主要費用在伙食與交通，基本上不喝飲料只喝水，有時晚餐吃超市7-11的珍食，30元內就能解決，下班若有空就花半小時走路回家，由於家鄉的學校差，因此才來台北讀書，如今也在這工作，平時也會逛市場買菜，「每個禮拜幾乎都一罐無糖豆漿或黑木耳露，中午有40元的麵線糊、50元的蔬菜麵、40元的超大炒米粉，都是我到處亂走發現的美食，晚上吃超商的珍食，偶爾也買蒸地瓜吃」。