台灣的街頭巷尾都有許多大大小小的早餐店，儘管有許多連鎖的速食店進駐夾殺還是依然屹立不搖，有些甚至可以經營好幾十年不是問題。對此有網友就十分好奇知名速食店麥當勞漢和一般早餐店比較的話，哪邊CP值比較高？文章也掀起熱烈的討論。

有網友想知道麥當勞和一般早餐店哪個CP值高？(圖／達志影像)

一名網友在PTT八卦板以標題「麥當勞早餐 vs 早餐店早餐」發文，表示他因為到早上都還沒睡便決定出門吃早餐，到學校裡的麥當勞點了一份「豬肉滿福堡加蛋+薯餅+柳橙汁」總計100元，再搭配點點卡折抵約90元，讓他不禁好奇發問：「跟早餐店點起司豬排漢堡+薯餅+柳橙汁，隨便估大概40 + 15 + 20 = 75，鄉民們覺得哪邊的CP值比較高？」

文章曝光後掀起熱議，知持早餐店的網友留言「麥當勞早餐貴死了，把台灣人當盤子」、「麥當勞的口味我不愛」、「還是吃早餐店的，有現做的味道」、「早餐店老闆會叫你帥哥，其他地方都不會，光這個就贏」但有大多數人都認為現在早餐店價格直逼速食店，再加上衛生條件和食物品質還是麥當勞CP值最高「早餐店柳橙汁是濃縮糖漿，百香果汁也是...」、「健康安全度屌打巷口早餐店」、「早餐店也很貴啦，連鎖的口味大部分也輸麥當勞」、「麥當勞好像比較乾淨....早餐店的衛生...」、「多一二十元買個乾淨衛生的早餐很可以，而且路邊現在的早餐店也不便宜啊」、「食安和衛生我絕對秒選麥當勞，早餐店光是油和雞蛋的來源就很可怕！」。