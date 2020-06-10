6萬4千隻綠蠵龜登島，壯觀產卵奇景曝光！澳洲昆士蘭省環境科學廳（DES）研究團隊，近日釋出一段空拍影片，只見6萬4千隻綠蠵龜準備登大堡礁附近的雷恩島（Raine Island）產卵，整片海域上全是綠蠵龜，壯觀的景象讓人嘆為觀止。

6萬4千隻綠蠵龜準備登大堡礁附近的雷恩島（Raine Island）產卵(影片來源/youtube/Guardian News)

綜合外媒報導，綠蠵龜的肉及蛋是掠食者主要食用部位，再加上常被塑膠袋、漁船拖網纏住而死亡，導致綠蠵龜在昆士蘭州屬瀕臨滅絕物種，2019年12月正值綠蠵龜築巢季，當時DES團隊透過空拍機，想準確計算綠蠵龜群的數量，估計拍到6萬4千隻綠蠵龜準備上岸。

環境與科學部的鄧斯坦（Andrew Dunstan）博士提到，他們一直在研究測量海龜群的方法，過去待綠蠵龜登上海灘築巢後，便會在牠們的龜殼上，用無毒顏料畫一條白線紀錄，且可在數日後被洗淨，但在氣候不佳的情況下，容易導致視覺誤差，因此此次改用無人空拍機計算，也是目前更精準、安全的方式。

生物像素海洋基金會研究合作夥伴菲茲派翠克(Richard Fitzpatrick)表示，無人機與塗料計算法相比，綠蠵龜數量多出1.73倍。大堡礁基金會常務董事馬斯登（Anna Marsden）透露，無人機拍到的影像，是全球上最大的綠蠵龜群，也有助於紀錄雷恩島棲息地復育狀況，而目前他們也重建海灘環境，並建造圍欄防止海龜死亡，增強牠們的島上適應力，確保北部綠海龜及許多其他物種存活。