被譽為台灣國民飲品的「珍珠奶茶」魅力風靡全球，許多廠商推出的珍奶系列產品也都獲的不錯的市場反應。一名網友日前再逛全聯的時候就意外發現一款「珍奶冰淇淋」，買回家試吃後驚為天人，忍不住驚呼「珍珠真的會Q！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示日前在逛全聯超市的時候注意到一款「珍奶冰淇淋」，一開始有點猶豫，後來還是受不了誘惑決定買回家嚐鮮，沒想到一吃馬上被它銷魂的口感驚到，直呼「好吃！珍珠居然是Q的！奶茶味足+料不少，值得推薦給大家」。

文章曝光後引來不少網友留言「明天就去碰碰運氣」、「好像不錯噢」、「哈哈哈這個好像很好吃啦」、「害我也想買了..」、「我家冰箱冰不下了所以我一直沒買」、「下次要買來吃」還有吃過的網友也紛紛跳出來分享「今天終於也買到了 100塊，真的好吃」、「冰箱正冰著~還不錯吃」、「小孩愛吃，沒吃到還生氣」、「這好吃，一不小心會停不下來」、「這個珍珠超多」、「好吃！而且珍珠真的Q」。