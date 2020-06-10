台灣有澎湖、綠島等不少美麗外島，每一座島都各有特色，吸引許多本島民眾前往遊玩。日前有一名網友提到，台灣有不少外島，如澎湖、綠島、蘭嶼及馬祖等，好奇詢問「哪個外島最值得一去？」，不少人則提到，台灣每座外島都很美，其中這3座最多人點名。

一名網友在PTT表示，「金門、馬祖、澎湖、小琉球、綠島、蘭嶼、龜山島？台灣附近有不少外島，哪個外島最值得一去」。不少網友回應「綠島空氣真的很好」、「馬祖環境跟生活方式都不同，很有異地感值得去」、「金門、馬祖古厝戰地風情也不錯啊！」、「小琉球啦！浮潛比澎湖美」、「人少蘭嶼、屋頂看星星、路上玩山羊」。

其中「澎湖、綠島、蘭嶼」最多人點名，多數人認為澎湖較商業化，適合團體旅遊，而綠島則適合小群體，浮潛非常美，再者則是蘭嶼，空氣清新適合放鬆，「浮潛和潛水的話推綠島」、「你想抓魚可以去綠島，那邊會帶你拖釣鮪魚或是浮潛、看魚」、「一群朋友的話澎湖比較好，蘭嶼適合一兩個人去悠哉放空，澎湖比較多景點、遊玩的東西」、「一群人要去澎湖，地方夠大很多不同類型的景點可跑。蘭嶼比較適合2至4人的小團吧，都是看風景、泡泡水、爬個山，在島上悠遊放空」。