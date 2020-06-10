中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮）是台灣不少球迷心中的女神，更因為兩度登上日本雜誌在日本爆紅，連帶也讓中職啦啦隊員在日本受到矚目。日前就有日本網站整理出中職前10名最美啦啦隊員，但讓人意外的是，峮峮竟然不是冠軍！
日本網站《Kerorin’s Life Scoop》日前列出中職啦啦隊前10名正妹，呼聲最高的峮峮和Yuri，竟意外只名列第2、3名，冠軍寶座則由富邦悍將啦啦隊的丹丹奪下。丹丹在2019 年加入富邦悍將的專屬啦啦隊Fubon Angels，在這之前曾經是SBL台啤啦啦隊員，擅長芭蕾、民族、現代、爵士和流行舞等多種舞風，出色的技巧和甜美五官讓她成為日本人的最愛。
除了丹丹之外，第2名到第10名依序為Lami Girls的Yuri、Passion Sisters的峮峮、小龍女的君白、Rakuten Girls的若潼、Uni Girls的瑟七、Fubon Angels的檸檬、小龍女的梔梔、Passion Sisters的松鼠以及 Uni Girls的辰羚。
文章來源：YT/ 許老爹的剪接人生
文章來源：IG/ xx15995
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文章來源：IG/ qun_04
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