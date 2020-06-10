中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮）是台灣不少球迷心中的女神，更因為兩度登上日本雜誌在日本爆紅，連帶也讓中職啦啦隊員在日本受到矚目。日前就有日本網站整理出中職前10名最美啦啦隊員，但讓人意外的是，峮峮竟然不是冠軍！

Fubon Angels的丹丹被日網評為評中職啦啦隊正妹排名第一。(影片來源/YouTube/許老爹的剪接人生/如遭刪除請見諒)

在 Instagram 查看這則貼文 Evelyn吳丹丹（@yea_wu）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 上午 1:52 張貼

日本網站《Kerorin’s Life Scoop》日前列出中職啦啦隊前10名正妹，呼聲最高的峮峮和Yuri，竟意外只名列第2、3名，冠軍寶座則由富邦悍將啦啦隊的丹丹奪下。丹丹在2019 年加入富邦悍將的專屬啦啦隊Fubon Angels，在這之前曾經是SBL台啤啦啦隊員，擅長芭蕾、民族、現代、爵士和流行舞等多種舞風，出色的技巧和甜美五官讓她成為日本人的最愛。

在 Instagram 查看這則貼文 Yuri陳怡叡（@xx15995）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 6 日 下午 3:54 張貼

除了丹丹之外，第2名到第10名依序為Lami Girls的Yuri、Passion Sisters的峮峮、小龍女的君白、Rakuten Girls的若潼、Uni Girls的瑟七、Fubon Angels的檸檬、小龍女的梔梔、Passion Sisters的松鼠以及 Uni Girls的辰羚。