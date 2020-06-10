台灣速食業競爭激烈，有麥當勞、肯德基、摩斯等，而每一間各有擁護者。一名網友提到，日前至摩斯用餐，但因正值夏季沒胃口，所以她便決定外帶，豈料喝到剩3分之1的紅茶，經打包後變滿滿一杯，讓她直呼「摩斯紅茶CP值爆表」，還有前員工跳出來說原因。

一名網友在《Dcard》提到，日前到摩斯吃午餐，期間點了吉士漢堡、雞塊及一杯冰紅茶，但因夏天太熱沒胃口，因此便打算打包，在離開前請店員外帶喝到剩3分之1的紅茶，豈料她拿回來時，對方竟幫她把紅茶補滿，讓她非常吃驚。

原po不禁困惑的詢問「想問每間摩斯都這麼好嗎？不知道有沒有店員可以解答」。不少網友表示「我是不知道能不能加滿，但我常駐摩斯，常常看到客人無視旁邊手搖店，進來點杯紅茶帶走，內行懂喝」、「老實說我認為，摩斯是被紅茶耽誤的漢堡店」、「很久以前，我自己不小心打翻一整杯，店員馬上來整理後來還又給我一杯新的，我真的是淚流滿面」。

還有知情人士透露「現任PT回答你。應該是店員看你可愛或者是熟人吧！不然正常我們是不能加的，紅茶+檸檬是內行人的喝法，加奶精也不錯就是太甜，摩斯紅茶包沒有賣也沒辦法調甜度，只有熱紅茶是無糖喔」、「前摩斯員工在這，其實就是看店員啦！但通常不會在店長或正職面前直接這樣，有一次還是新人的時候，幫客人倒飲料還被罵加太多，加檸檬片是免費的，我曾經遇到要求要加五片的哦」。