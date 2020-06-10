從傳說中的黃帝到現在歷經4、5千年的時間，更經歷無數個朝代和帝王的政權交替。其中竟有一名傳奇女子的身分從皇后跳到太后最後又變成公主，還為死去的丈夫獨守空閨28年，堅持不再改嫁，她就是隋文帝楊堅的長女楊麗華。

楊麗華是隋文帝和獨孤皇后的女兒，天生姿色秀麗，在573年時嫁給當時的皇太子宇文贇為太子妃，當時年僅13歲。578年宇文贇即位後，封她為皇后，並生下女兒宇文娥英。但是宇文贇當上皇帝之後荒淫度日，還一口氣立了5位皇后，終日沉迷於酒色，還遜位給兒子北周靜帝宇文闡，自立為太上皇，並封楊麗華被封為太上皇后，在這樣的統治下也讓北周的國勢日漸衰敗。

580年，宇文贇病重，官員鄭譯和劉昉矯詔遺命讓楊麗華的父親楊堅輔證，宇文贇過世後，朝中的政權就這樣順理成章的全落入楊堅手裡，後來楊堅更漸漸展現野心，在581年以「順應人心」為由逼迫北周靜帝讓出皇位登基，同年以「受禪」的名義篡位稱帝，改元開皇，建立隋朝為隋文帝，此舉也讓女兒楊麗華極為憤怒。隋文帝因為對女兒感到愧疚，在586年封她為樂平公主，後來更一度要她改嫁，但楊麗華誓死不嫁，就這樣讀守空閨28年，最後在609年和隋煬帝走訪張掖時因病過世，享年四十九歲。