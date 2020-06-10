眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長甚至可達5.6公尺。大陸西藏林芝市一處民宅內，出現了一條肥大的眼鏡王蛇，性情比眼鏡蛇還兇猛，消防人員費時一個半小時，才成功將其捕捉，假若不小心被咬到，傷者最快在30分鐘內必死無疑。

根據《梨視頻》報導，德興鄉德興村一處民宅院子裡，出現了一條巨型蛇類，村民趕緊通報消防人員，進行半小時的翻找查看後，得知是體長3公尺的眼鏡王蛇，由於眼鏡王蛇性情兇猛，且反應敏捷、毒性極強，因此消防人員全程小心翼翼，費時一個半小時，才成功抓到巨蛇。

消防人員將裝蛇的桶子，帶至偏遠野外放生，所幸並沒有人員傷亡。據了解，眼鏡王蛇與眼鏡蛇不同，屬獨立的「眼鏡王蛇屬」，若被咬到便會立即致命，平均能注入200至500毫克的毒液，有一說指眼鏡王蛇一口毒液，可讓成年亞洲象在3小時內死亡，也有研究指出，遭眼鏡王蛇咬到後，致死率高達60%，傷者恐在30分鐘內死亡。