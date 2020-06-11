2019年5月，有一架極「輕型」的飛機，從新板傑仕堡樂齡宅19樓飛出，在空中盤旋了1分30秒後，緩緩降落在樂齡宅的5樓。
那架輕型飛機，是新光金控董事長吳東進親手打造的「紙飛機」，名為「東進N號」。會說N號，表示這不是第一架。
2005年1月，「東進1號」曾在台北空中「秘密首航」過，那時兩岸首次進行歷史性的首航，當時，吳東進在101大樓聚餐，餐後一行到頂樓看台北的夜景，站在台北最高的地方，突然興起想要實驗的念頭，想看看在這麼高的地方，紙飛機能飛多遠？又會怎麼飛？
當時，手機功能沒有現在強，加上是臨時起心動念，「東進1號」的首航的影響，沒有被記錄下來…。101首航後，東進2號、3號…，隨著吳東進在不同城市、不同高樓的天空中盤旋過～。
「東進N號」是少數被拍下飛行記錄的一架，不過，一架紙飛機為何可以在空中盤旋1分半鐘？吳東進笑說：「用念力！」哈！
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