日本第一美女佐佐木希和大15歲的諧星渡部建結婚3年，育有一子，沒想到現在卻爆出渡部建婚後大搞不倫，不僅偷吃一般OL，還和多名AV女優有染，消息震驚日本演藝圈。對此，就有網友好奇，「為什麼日本諧星的地位這麼高？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，日本不少高知名度的女星樂意嫁給諧星，就連日劇、動漫中也常有角色立志當諧星，甚至為了當諧星磨練許多，反觀台灣似乎沒人立志當諧星，除非紅不了，想拚知名度才當諧星，名氣漸大後不是朝樂壇就是往綜藝方面發展，「台灣諧星，不要說女明星，可能連小咖女藝人都看不上眼，連玩玩的價值都沒有…為什麼諧星地位差這麼多啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「比起偶像演員更有價值吧」、「搞笑有收視率地位就高」、「在這個世道能讓人笑出聲不容易啊」、「台灣怎會沒有諧星？只是我們叫綜藝咖而已」、「台灣綜藝咖和日本諧星不一樣。日本沒有漫才段子，沒有短劇段子，上再多綜藝也不是諧星（芸人）。混出來的芸人都能說善道，說醜其實也有一般男性水準，甚至之上，條件其實不差啊」。

不過也有網友點破關鍵「上得了檯面的隨便藝齡都是十年以上」、「你看到可以上電視的都是已經頂尖等級的了，多的是只能在地方電視台或是劇場表演，薪水還被事務所榨乾，還要另外打工的底層諧星」、「檯面上看起來很風光的都是已經混出來而且混夠久的，諧星就是開放給長得不帥的人的一道窄門，你想進去但是又沒有先天優勢的就是靠後天努力去拚，能混出來的諧星因為讀空氣的技能都點到滿了。所以走主持、談話性節目、司儀那些的相對容易，所以才會曝光率很高，讓你覺得怎麼好像地位都很高一樣，實際上抱著夢想死在名為現實的臭水溝裡的人一大堆」、「金字塔最上面那群才有地位，下面的比偶像和聲優還低」。