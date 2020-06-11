華人社會相對歐美國家性觀念較為保守，不過日前一名女大生卻透露，媽媽得知她要與男友外出過夜，竟然興奮得帶她去買情趣內褲，回家後還讓她當場試穿，超積極行徑，讓她哭笑不得。

原PO在「Dcard」以「媽媽帶我去買情趣內褲」為題，PO文透露，媽媽自從得知她首次要和男友外出過夜，加上她又是母胎脫單不久，竟然興奮到直接帶她去大賣場買情趣內褲，「似乎急著想讓我破處一樣…」有別於原PO的保守，媽媽一連挑了薄紗款及丁字褲，還反勸她「這年紀的小孩不要那麼保守～都幾歲了孩子」，最後更挑了3件性感內褲結帳，超積極的行徑讓原PO哭笑不得。

返家後，媽媽立刻要她試穿，「我穿上了那我覺得羞恥度極高的內褲，尤其穿上丁字褲時完全是max到破表了…」有趣的是，媽媽看到拍手叫好，不只興奮直呼「不愧是我生出來的，屁股超翹～優秀！100分」還傳授調情密技，「妳就這樣穿，然後勾一勾他就故意說：我要睡覺了晚安！來個欲擒故縱～」更不忘提醒原PO「記得要戴保險套，要媽媽幫妳準備嗎？」讓她笑說「第一次遇到媽媽那麼主動…真的是傻眼貓咪！」

貼文一出網友全被原PO媽媽的反應給笑翻了，紛紛留言回應「感覺媽媽躍躍欲試，恨不得自己來」、「媽媽興奮到模糊超好笑」、「好可愛好開放的媽媽。好羨慕啊～」、「有這種媽媽感覺很好欸！我媽在知道我跟我男友壞壞過之後，三不五時就把這件事拿出來講，好像我殺人放火一樣」。