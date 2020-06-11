隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊景氣逐漸復甦，不過日前就有網友入住飯店時，卻驚見「十多支蓮蓬頭狂沖」的超狂奇景，畫面曝光後掀起眾人熱議，打趣直呼「360零死角，全身SPA，舒服！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張照片，只見飯店浴室中竟有十多支蓮蓬頭裝設在四面八方，超強水柱齊噴，猶如水舞表演一般，畫面十分震撼，讓他當場看傻眼，「哇！這要洗什麼鬼啦？」

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言回應「360度無死角洗澡」、「水之呼吸！12型全方位水柱！」、「水刀洗車的概念」、「轉一圈就洗好了」、「抖M專屬花灑」、「這好像是要被抓去祭魔神的奴隸要洗乾淨身體用的」、「妳沒看過街頭霸王嗎？水管漏水啊」、「是真的假的，這樣很爽欸」、「前幾天我住的旅館也是這樣，嚇到我了」、「全身SPA，這樣的水柱應該可打通任督二脈」、「這不是洗澡間，這裡是瀑布修煉場」。