正在學習英語的大學生、上班族或是新創圈，對「鄭宇庭」這個名字應該不陌生。她的「每天簡單學英語」臉書專頁多達70萬的粉絲；不到三十歲的年紀就創辦「以熙國際」，協助企業或人才建立品牌，踏上國際舞台，是一位年輕優秀的女創業家。

英語流利求學一帆風順 畢業赴聯合國工作

白皙的臉龐、微笑時雙眼有如彎彎的明月，講話輕輕柔柔的鄭宇庭，今（2020）年三十出頭歲，落落大方，給人的第一印象就像位名媛淑女。「以前父母給我灌輸的觀念是，女生只要會讀書，就會一帆風順。」她在美國紐約出生長大，父母是經商有成的企業家，華裔第三代的她，英語講得比中文流利。

高中時舉家回台，她順利考上台大心理系，並雙主修日文系，曾到日本東京大學當交換學生，大學畢業後順利錄取劍橋大學國際政治研究所，簡直就是人生勝利組的寫照。

不僅如此，憑藉著語言優勢，鄭宇庭在劍橋念書期間，更考上聯合國物資調度組的正式職缺。嚮往聯合國工作職缺的菁英遍布世界，能錄取難能可貴。因此，她暫緩攻讀碩士的計畫，成為國內少數得以正式在聯合國工作的年輕人。

一般人可能會覺得鄭宇庭從小接受西方文化的教育，想必在聯合國工作也如魚得水。沒想到，鄭宇庭的答案令人意外。她說，自己英語流利並非最大優勢。在聯合國工作，比起英語能力，能夠表達自己的想法才最重要。尤其她負責物資調度、談判與個人品牌的工作，有很多來自日本、韓國、東南亞或歐洲的同事，英語不一定講得比她好，開會時卻很能夠表達自己的想法。

她意識到自己的不足後，開始閱讀相關領域的英語原文書，快速補齊商業管理知識、談判能力。而此時，英語能力成為她最大的助力，可以吸收第一手資訊。

鄭宇庭（左）在活動中與國外KOL體驗寫書法。（照片／以熙國際提供）

有感台灣人才欠缺國際化 埋下創業種子

鄭宇庭結束兩年在聯合國的工作後，原本打算回美國，卻意外在台灣開創事業，人生道路來個大轉彎；但回想起來，創業的種子，其實早在回台灣時就悄悄埋下。

為了加強中文口說，鄭宇庭剛回台灣就靠教台灣人英語做語言交換，對象幾乎都是年紀大她兩、三倍的企業主管、老闆，甚至是企業家第二代。這個經驗讓她觀察到，台灣人的才能或英語讀寫能力，不比新加坡、香港人差，但英語溝通的能力較弱，更缺乏「用英語說故事的魅力與自信」，以致欠缺在國際上嶄露頭角的機會。

一位在外商擔任高階主管的台灣人，到機場接待從德國來的老闆，卻因為不知道如何跟老闆用英語「聊天」，在機場陷入「冷場」的窘境。鄭宇庭一語點出，「做生意就是看你打交道、做朋友的能力，包括社交、禮儀、穿著」，可惜的是很多人才無法用英語與國外客戶建立交情，生意往往就談不下去。

過去台灣中小企業也靠著一口破英語，拎著一卡皮箱走遍全世界做貿易；甚至靠著在台灣做代工也能快速致富。鄭宇庭搖頭說，「現在是全球化與網路化的時代，這一代無法複製過去長輩成功的經驗。」

她嘆道，台灣明明就是華人地區文化最豐沛、文明保留最好的地方，但因為英語教育的方向錯誤，舉凡從政界人士、企業家或藝術等專業人士，一到國際場合社交應酬時，無法充分展現台灣的價值。

因此，以讓台灣人前進世界的想法為契機，鄭宇庭與幾位好朋友集資，創辦以熙國際，除了加強客戶的語言能力，也從品牌、國際禮儀等方面，培訓國內的年輕人、企業家成為站上國際舞台的人才。

以熙國際經常舉辦國際交流活動，鄭宇庭現身分享經歷並提供建議。（照片／以熙國際提供）

以熙國際經常舉辦國際交流活動，鄭宇庭現身分享經歷並提供建議。（照片／以熙國際提供）

別將學語言當苦差事 先從溝通開始

鄭宇庭回台十多年後觀察發現，現在台灣的英語教育從小扎根，學齡前就開始學英語的人更比比皆是，但台灣培養出來的學生爭取海外工作的能力不如香港、新加坡。原因除了國內英語教育以考試為導向，較不重視口說能力外，許多人害怕用英語溝通也是關鍵之一。

她曾遇過在國外讀了兩年碩士的台灣人，課堂上很少跟同學或教授溝通，生活中還是跟講中文的人待在一起，即便寫了英語論文、拿到碩士學位，卻無法用流利的英語溝通。

「不要把學語言當作是苦差事。」在紐約出生長大的鄭宇庭以親身經驗為例，剛回台灣時中文也講得不好，但就是要多說，把學語言當成是人際、商務或興趣的連結，而不只為考試而學習。

鄭宇庭建議大學生，多爭取赴國外當交換學生的機會，藉著留學與外國人自然地用英語溝通、社交。如果是在國外攻讀碩士，也要多參與社交活動，而非只是把課業與論文完成。而已經在職場上奮鬥的上班族，想要在外商或大企業求職，就要先加強英語面試這一關卡。

英語是世界共通的語言，不管是要到國外求學、希望擁有更優渥的薪酬，甚至是成立國際品牌的企業，都要能說世界的語言。鄭宇庭強調，學英語已經不是想或不想的問題，而是「必須」的一件事。

【鄭宇庭小檔案】

姓名：鄭宇庭 Madeleine Cheng

出生：1988年

學歷：台大心理系、日文系雙主修、劍橋大學國際政治研究所碩士

現職：以熙國際創辦人暨執行長

經歷：《經理人》、《商周》等媒體專欄作家、聯合國職員

著作：《外商、大企業求職秘笈：超精準英語履歷X面試，展現你的價值和優勢》