世界之大無奇不有！天空下暴雨、冰雹並不稀奇，但是你聽過「魚雨」嗎？事實上，在拉丁美洲、澳洲等地，魚雨現象屢見不鮮，背後原因並不玄幻，而是跟大自然脫不了關係。

宏都拉斯位於太平洋和加勒比海之間，每年的五月到七月都會下「魚雨」。（影片取自YouTube/NMF News）

魚雨一直是部分國家常見的都市傳說，據悉，在降下魚雨之前，天空會烏雲密布、狂風呼嘯，災經過約莫2到3小時的狂風暴雨之後，成千上萬的活魚會從天而降，乍聽之下十分不可思議，但卻是在現實生活中真實上演。

事實上，背後成因跟聖嬰現象有關，最終引發了龍捲風，而湖泊海洋上方急速旋轉的海龍捲會將水面下的魚蝦捲入雲層，透過強風攜帶，進行數百公里距離的轉移，最終在力量削弱之後，形成魚雨。

其中，宏都拉斯因為獨特的地理位置和地形，在每年的5月到7月都會下起魚雨，當地民眾每年都會大肆慶祝「魚雨節」，藉此感謝神的恩賜，而這樣的自然現象還被寫進許多民間故事中。