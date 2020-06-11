星雲大師對佛教現代化的貢獻

體現在人間佛教的弘揚和實踐

本書是佛光山十八位法師及開山長老的訪談

記述近半世紀師徒「佛教靠我，捨我其誰」的故事

【精彩書摘】

五十年前，剛創建佛光山時，我構思了佛光山未來的整體樣貌，請中油工程師謝潤德居士協助繪製了一張草圖，西邊有佛教叢林學院、大悲殿、大慈庵；中間山脈從不二門、朝山會舘、到大雄寶殿，為信徒的信仰中心；東山有大佛城、文殊殿、男眾部等建築群，與西山高處的峨嵋普賢殿遙相對應。

那個時候的佛光山這塊土還是滿山麻竹，到處溝渠縱橫，都有二、三百尺深。我曾經有心把這塊地送給有緣人，但沒有人願意接受，不得已只好自己來開山了，哪裡會想得到，五十年後，佛光山果真如草圖上的構思，都一一的建設完成了。如今，佛光山是僧團所在地，代表僧寶；二○一一年落成的佛陀紀念館代表佛寶，今年代表法寶的藏經樓也即將完成。佛光山開山五十年，人間佛國的淨土建設，算是圓滿了。

(本文摘自 《星雲大師與佛光山弟子們》/天下文化)

【作者簡介】

江蘇江都人，曾參學金山、焦山、棲霞等禪淨律學諸大叢林。一九四九年春來台，一九五三年創宜蘭念佛會，奠定弘法事業的基礎。一九六七年創建佛光山，以人間佛教為宗風，致力推動佛教教育、文化、慈善、弘法事業。先後在世界各地創建近三百所道場，又創辦多所美術館、圖書館、出版社、書局、雲水醫院、佛教學院，暨興辦西來、佛光、南華、南天及光明大學等。一九七○年後，相繼成立「大慈育幼院」、「仁愛之家」，收容撫育孤苦無依之幼童、老人，及從事急難救濟等福利社會。一九七七年成立「佛光大藏經編修委員會」，編纂《佛光大藏經》、《佛光大辭典》。並出版《中國佛教經典寶藏精選白話版》，編著《佛光教科書》、《佛教叢書》、《百年佛緣》、《貧僧有話要說》等。二○一七年五月發表《星雲大師全集》，共三百六十五冊，收錄畢生著作。

大師弘揚人間佛教，以地球人自居，對於：同體與共生、平等與和平、環保與心保、幸福與安樂等理念多所發揚，於一九九一年成立「國際佛光會」，被推為總會會長，實踐「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的理想。