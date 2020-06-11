本區是謝絕媒體採訪，但我們實在無法割捨的店家。是的，老闆已經覺得生意夠好了，更多的客人湧入，只是會影響老客人的服務品質；再說，任何報導與熱潮都只是一時的，只有持續造訪的在地熟客，才是一個老店百年永續的基礎。只是，作爲一個誠實報導新竹最棒「丸」文化的意志，我們真的忍不住讓大家一瞥這些小店。

隱藏在民宅間的肉包級魚丸

一早開始營業的汪家魚丸座落在住宅區內，沒有醒目招牌很容易就與它擦肩而過。即使是平日上午的冷門時段，人潮仍絡繹不絕。店員熟練地將混有滿滿蔥料的絞肉內餡包在魚漿之內，像是種對於自家魚丸、純手工新鮮現做的自信宣示。乾粄條上頭澆淋用肉塊滷製的香菇肉燥，招牌骨仔肉也大方地切成一口一塊的大小。魚丸湯頭入喉充斥著特殊的鮮味，咬下一口渾圓飽滿的魚丸，扎實感十足，大量的蔥香與肉味，讓你有種吃著肉包的錯覺感。汪家魚丸完全是在地老饕的早、午餐不二選擇。

汪家魚丸：延平路一段261巷8弄15號、03-526-6797、7:30-13:30 大節日休

重出江湖的在地傳說美食

老店新大同重新開幕，絕對是新竹老饕今年的重要話題。紅醬是許多老麵店的主要沾醬，也是新大同乾麵與小菜的基礎醬料。此外，摃丸筋是新竹一絕，是在製作摃丸的過程中，把肉筋取出另做成一顆大摃丸，然後切片成一盤小菜，與粉沯、三層肉齊名三大必點小菜。來到新大同要記得麵跟米粉是跟煮麵的店員點，小菜則是跟負責的店員下單，講好自己要的種類及同行人數，他們會幫你配好份量送達桌前。若外帶摃丸、粉沯、摃丸筋等，請記得回家遵照店內展示的外帶食用方法料理。

新大同飲食店：大同路146號、0926-081-053、09:00-16:00（賣完就收）每週一、二公休

城隍廟埕的蚵仔煎翹楚

若在城隍廟想吃點除了米粉、摃丸等不一樣的美食，走進王記蚵仔煎或許是不錯的選擇。有別於其他家，王記將邊緣的麵粉糊煎到焦香酥脆，讓蚵仔煎整體吃起來除了軟嫩綿密外又多了種不同的口感。而在王記提供的眾多丸類之中，牛肉丸最受大家推崇，肉質的堅韌讓每顆丸子吃起來都扎實帶勁，丸中包有類似牛筋的軟組織，使得咀嚼的每一口，除了扎實感受外又帶有細緻的柔嫩，豐富口感絕對讓你印象深刻。湯頭中芹菜、香菜與冬菜，三者特殊香味的交織，增加了整碗牛肉丸湯味覺的深度。不愧為傳承三代且坐鎮在城隍廟美食區的人氣小吃店。

王記蚵仔煎：中山路75號、03-521-5625、10:00-20:00 每週二公休

當大家都不只衝著客家湯圓而來

雖為客家湯圓，但在菜色的供應上品項繁多，絕對可搭配出不同組合。專屬此店的特色料理，像是粉沯／骨肉／二層蓋飯、雞翅飯等，極富創意也兼具美味。小菜滷蘿蔔貌似平凡，吃上一塊，入口即化的口感與多元豐富的鮮甜立刻征服你的口腔。店內另一特色為可依據自己口味喜好所調配的檸檬辣椒醬，加入一點到湯品中，風味多了種南洋獨有的酸辣味。終於可以了解大家為何不只是衝著客家湯圓而前來，因為其他的餐點也都相當出色。

榮記客家湯圓：武昌街64號、03-523-8238、08:30–21:30

傳承四代的肉圓風味

英明林家肉圓是在地的肉圓老牌，販售至今共有蔥肉、栗子、筍絲及芋頭這四種口味。店舖位在城隍廟入口旁，林家肉丸大大四個字的霓虹招牌為這轉角的小店面添上復古氣息。點一份肉圓，端上桌的碗中滿是蒜蓉與甜辣醬的香氣，灑在上頭點綴的青蔥末也給得相當大方。而綜合丸湯共有摃丸、魚羹、爆漿香菇摃丸三種，口感與風味各具特色。其中爆漿香菇摃丸最令人驚艷，咬下一口，鮮甜肉汁從中溢出，混合香菇丁的肉餡也附有濃郁香菇氣味。坐在店鋪裡一口肉圓一口湯，配著眼前城隍廟香爐在陽光灑落之下的昇煙裊裊，別有一番風味。

英明林家肉圓：中山路75號、03-527-8823、9:00–22:00 不定時公休

傳香百年的非吃不可肉粽

百年歷史的成家肉粽。第二代老闆叫做楊乾家，許多人唸成「成家」，當時就以此為招牌；後來有許多原因，「成家」這個老招牌就留給親戚使用，中山路的「成家」則改成「乾家」。肉粽曾連續四年榮獲新竹市非吃不可的美食，大小剛好的粽子內含滷肉、栗子、蛋黃，每種配料各司其職地展現自己的風味、口感。以糯米粉混米粉製成的粿粽當然也是一絕。乾家的綜合丸湯有摃丸、燕丸、花枝丸，湯頭不同於其他店家，成混濁白色。菜單上亦有四神湯可搭配肉粽享用。

乾家肉粽大王：中山路97號、03-522-5900、09:30-22:00

《IN新竹003期》

(本文摘自 《IN新竹003期》)